تهديد جديد من الاتحاد الإنجليزي لأندية دوري السوبر الأوروبي

وكالات / سما /

استمر الاتحاد الإنجليزي في تهديد الأندية التي تعتزم المشاركة في مشروع دوري السوبر الأوروبي، إذ توعدها مؤخرًا بمنعها من التعاقد مع اللاعبين الأجانب.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي مقاطعته لمشروع دوري السوبر الأوروبي، كما استطاع دفع الأندية الإنجليزية الـ 6 (تشيلسي ومانشستر سيتي وأرسنال ومانشستر يونايتد وتوتنهام وليفربول) للتراجع عن موقفها وإعلان انسحابها، إلا أنه عاد وحذر من تراجع أي منهم عن موقفه ملوحًا بعقوبة جديدة.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد الإنجليزي، مارك بولينجهام إن الاتحاد، الذي يتقدم بالطلب الرسمي للسلطات الإنجليزية للحصول على تصاريح العمل للاعبين الأجانب في إنجلترا لن يسمح لأي ناد يشارك في دوري السوبر الأوروبي بالتوقيع مع لاعبين أجانب.

وأوضح في تصريحات، في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “يمكننا تعديل بعض متطلبات عملية الحصول على تأشيرة لنضمن ألا يحصل عليها سوى هؤلاء المشاركون في البطولات التي نعتمدها، لذا لا يمكنهم إحضار اللاعبين الأجانب للعب في بطولات لا نسمح بها، لا يمكنهم إحضار لاعبين أجانب للعب في دوري السوبر الأوروبي”.

وأضاف: “سنضمن أن تكون لائحتنا أكثر صرامة وكذلك تفعل رابطة الدوري الإنجليزي، نحن نعمل على بعض التعديلات، هناك تشريع حكومي لتجنب دوري السوبر الأوروبي. منذ البداية كنا واضحين جدًا في أننا نعارضه وأننا سنستخدم لوائحنا لمنعه. كانت الأندية بالتأكيد ستتخذ موقفًا قانونيًا غير تنافسي في هذا الشأن. هذا ما أردنا أن تفعله الحكومة، وهم انخرطوا بسرعة كبيرة. ما زلنا نرغب في المضي قدمًا في بعض التشريعات التي من شأنها أن تمنحنا مزيدًا من القوة في هذا الموقف”.