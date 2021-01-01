الأهلي يسحق الترجي ويصعد لنهائي دوري أبطال أفريقيا..فيديو

القاهرة/سما/

حصد فريق الأهلي المصري فوزاً عريضاً على حساب ضيفه الترجي التونسي بنتيجة (3-0) مساء اليوم السبت على ملعب الأهلي بمدينة السلام بالقاهرة في جولة الإياب لدور الأربعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي ، حامل اللقب ، إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي بعد إقصاء الترجي بعد تفوقه ذهاباً بنتيجة 1-0 في تونس بجانب جولة الإياب.

وضرب المارد الأحمر موعداً مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في اللقاء النهائي للبطولة الذي يقام يوم 17 يوليو المقبل على ملعب (محمد الخامس) بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وتقدم الأهلي بهدف من ضربة جزاء سجلها التونسي علي معلول في الدقيقة 37 بعد لعبة شهدت طرد ظهير الترجي إلياس شتي ، ونصب لاعبو الفريق الأحمر السيرك في الشوط الثاني وسجلوا الهدف الثاني في الدقيقة 56 عن طريق القناص محمد شريف ثم الهدف الثالث في الدقيقة 60 بقدم البديل حسين الشحات.

وتفوق بيتسو موسيماني مدرب الأهلي بشكل واضح على حساب معين الشعباني مدرب الترجي خاصة مع استغلال النقص العددي والتراجع البدني للفريق التونسي.