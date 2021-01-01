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الجيش "الإسرائيلي" يرسل فريق إنقاذ عسكري للمساعدة في جهود الإغاثة في ميامي

السبت 26 يونيو 2021 11:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش "الإسرائيلي" يرسل فريق إنقاذ عسكري للمساعدة في جهود الإغاثة في ميامي



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن إرسال وفد من قيادة الجبهة الداخلية للمساعدة في جهود الإنقاذ بحادث انهيار مبنى سكني شاهق في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "سيقلع الليلة وفد مشترك من الجيش ووزارة الخارجية وسيعمل في مركز الدمار في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث انهار مبنى سكني".

وأضاف: "سيتم استقبال الوفد من قبل موظفي القنصلية العامة الإسرائيلية في ميامي والقنصل العام ماؤور إلباز-سترينسكي، الذين يحافظون على تواجد منتظم في المكان ووصلوا إلى الموقع فور وقوع الكارثة وقدموا المساعدة الأولية التي شملت الملابس والأدوية والطعام وإضاءة الطوارئ وغيرها".

وتابع "ستساعد القنصلية وفد الجيش الإسرائيلي في التنسيق مع سلطات الطوارئ في منطقة ميامي وولاية فلوريدا".


وأمس الجمعة، أعلنت السلطات الأمريكية، ارتفاع حصيلة قتلى انهيار مبنى سكني وقع الخميس على شاطئ المحيط في ميامي إلى 4 أشخاص، فيما لا يزال نحو 160 شخصا في عداد المفقودين.

#الجيش الاسرائيلي #ميامي #.كارثة ميامي

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