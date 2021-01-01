فتح: سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه التطاول على أبناء مؤسستنا الأمنية

رام الله /سما/

قالت حركة فتح-الأقاليم الشمالية، مساء اليوم السبت، إنها تتابع عن كثب حادثة وفاة نزار بنات وتداعياتها في الشارع الفلسطيني

وأكدت الحركة في بيانها، دعمها قرار الحكومة الفلسطينية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تمثل بها عائلة المتوفي نزار بنات، مشددة على رفضها محاولات بعض الأطراف المأجورة لاستغلال هذه الحادثة بهدف إثارة الفتن في المجتمع الفلسطيني

ونوهت الى أن المؤسسات الأمنية الفلسطينية لن تكون وحدها و مشيرة الى أنها ستتصدى لكل محاولات المساس بها وتشويه صورتها

واكدت الحركة على أنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه التطاول على أبناء مؤسستنا الأمنية، داعية لجنة التحقيق بالحادثة إلى إعلان نتائج التحقيق للملأ وإحقاق الحق لأصحابه

وبينت أنها ستتخذ كافة الإجراءات التي تكفل استقرار النظام وسيادة القانون وحماية المؤسسات والممتلكات العامة، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات التي تكفل استقرار النظام وسيادة القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة

كما ستتخذ الحركة وفق بيانها، كافة الإجراءات التي تكفل حرية الرأي في إطار القانون ولن نسمح لأي كان بحرف البوصلة