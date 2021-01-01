مظاهرات في رام الله تنديدًا باغتيال الناشط السياسي نزار بنات.. ومطالبات باسقاط الحكومة

رام الله /سما/

شارك أهالي مدينة رام الله شمالي الضفة الغربية المحتلة، اليوم السبت، في مسيرة حاشدة لليوم الثالث على التوالي؛ بالقرب من دوار المنارة، احتجاجًا على حادثة اغتيال الناشط الفلسطيني نزار بنات.

وتجمهر الآلاف وسط رام الله، مطالبين برحيل الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية، وإسقاط النظام القائم.

وردد المشاركون هتافات مطالبة بإسقاط النظام الحاكم والثورة في وجهه، كان أبرزها: إرحل إرحل يا عباس، مرة السلطة ومرة الجيش، الشعب يريد إسقاط النظام، على الشوارع يا ثوار خلي الدنيا تولع نار، إرفع إيدك علي الصوت واللي بيهتف ما بيموت، يا للعار ويا للعار والسلطة اغتالت نزار.

وأعلن المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، اعتصاما مفتوحا على دوار المنارة وسط رام الله.

وأفادت مصادر محلية، أن عناصر أمنية بلباس مدني باشرت بقمع المتظاهرين والاعتداء عليهم في شارع الإرسال. كما واعتدوا على الصحفيين وصادروا هواتفهم ومنعوهم من التصوير.

وذكرت مصادر محلية، أن الاجهزة الامنية اعتدت على الصحفيتين فيحاء خنفر وسجى العلمي بالضرب، فيما اصبيت المرشحة عن قائمة القدس موعدنا فادية البرغوثي بقنبلة غاز في وجهها خلال قمع الأجهزة الأمنية لمسيرة رام الله.