هنية يختتم زيارة لموريتانيا استمرت 3 أيام

نواكشوط /سما/

اختتم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والوفد المرافق له، زيارة إلى موريتانيا، استمرت 3 أيام، التقى خلالها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وعددًا من الشخصيات الرسمية والسياسية والمجتمعية القيادية في البلاد.

وقال مكتب هنية، إن “هذه الزيارة في إطار الجهود السياسية والدبلوماسية التي يبذلها رئيس وقيادة الحركة في أعقاب معركة سيف القدس لتثبيت النصر الذي حققه شعبنا ومقاومته، والعمل على تحقيق أهداف شعبنا وتطلعاته واستعادة حقوقه المشروعة”.

وبحث رئيس وفد قيادة الحركة في مستهل زيارته مع الرئيس الموريتاني التطورات الميدانية السياسية في فلسطين وشكل الحراكات السياسية المطلوبة لعزل الاحتلال في المنطقة وعلى مستوى العالم.

ثم التقى وفد قيادة حماس الشيخ ولد بايه رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان الموريتاني)، ثم رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد ولد الطالب أعمر، وعددًا من قادة الحزب، بينهما نائباه والأمين العام للحزب والأمين العام التنفيذي، ومستشار معاون الحزب، وكذلك التقى الوفد زعيم المعارضة الموريتانية السيد إبراهيم بكاي.

واستقبل هنية عددًا من قادة الأحزاب السياسية الموريتانية من بينهم رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، ورئيس حزب اتحاد قوى التقدم، ورئيس حزب الاتحاد الوطني والتغيير الموريتاني، ورئيس حزب الإصلاح، ورئيس حزب التحالف الوطني الديموقراطي.

وعبّر هنية خلال اللقاءات كافة عن تقديره للموقف الموريتاني الرسمي والشعبي المميز سواء من خلال رفض التطبيع مع الاحتلال أو الدور الدبلوماسي الموريتاني المناصر والداعم للقضية، وكذلك الحراكات الشعبية في شوارع موريتانيا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مؤكدًا العلاقات الأخوية المتجذرة عبر التاريخ بين فلسطين وموريتانيا.

وأشاد بكل الجهود المبذولة سواء على مستوى الرئاسة أو الحكومة والبرلمان والأحزاب والجماهير وحالة التضامن والتعاطف الكبيرين مع القضية والشعب الفلسطيني.