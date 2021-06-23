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غانتس يكشف تفاصيل اجتماعه مع المبعوث الاممي للسلام بشأن قطاع غزة

الأربعاء 23 يونيو 2021 10:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يكشف تفاصيل اجتماعه مع المبعوث الاممي للسلام بشأن قطاع غزة



القدس المحتلة /سما/

التقى وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس يوم الأربعاء، مع مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور  وينسلاند.

وكتب غانتس عبر "تويتر": التقيت الليلة مع مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط برفقة منسق عمليات الحكومة غسان عليان، وناقشنا الأوضاع الأمنية في قطاع غزة وضرورة الحفاظ على الهدوء والعمل على عودة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين".

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