غانتس يكشف تفاصيل اجتماعه مع المبعوث الاممي للسلام بشأن قطاع غزة

القدس المحتلة /سما/

التقى وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس يوم الأربعاء، مع مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند.

وكتب غانتس عبر "تويتر": التقيت الليلة مع مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط برفقة منسق عمليات الحكومة غسان عليان، وناقشنا الأوضاع الأمنية في قطاع غزة وضرورة الحفاظ على الهدوء والعمل على عودة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين".