اجتماع الفصائل غدًا.. مزهر: المقاومة تستطيع أن تضغط على الاحتلال ولا رجعة عن رفع الحصار

غزة / سما /

قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ماهر مزهر، إنه لم يكن هناك دعوة لاجتماع الفصائل الفلسطينية في غزة اليوم، لافتًا إلى أن اجتماع الفصائل سيعقد غدًا الساعة السادسة لمناقشة ما جاء في لقاء وفد الأمم المتحدة.

وأضاف مزهر في حديث لإذاعة "القدس": "في غزة ليس لدينا ما نخسره، سنقاتل حتى الرمق الأخير وندافع عن شعبنا إلى أن يكسر الحصار وتعيش أمهاتنا واطفالنا".

وتابع: "مثلما استطاعت المقـاومة أن تضع الكيان تحت مرمى النار، تستطيع أن تضغط على الاحتلال، ولا رجعة عن رفع الحصار".

وذكر أن المقـاومة قالت كلمتها، مشيرًا إلى أن ملف الجنود الأسرى منفصل عن إعادة الاعمار والحصار.

وأكد، أن الاحتلال فشل في إعادة جنوده خلال سبع سنوات، واستطاع أن يصنع نصرًا زائفًا عبر أشلاء الأبرياء والأطفال.