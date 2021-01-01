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بالفيديو: محمد عساف يطلق أغنية "ليّا وليّا " من من ألبوم "قصص عن فلسطين"

الإثنين 21 يونيو 2021 05:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: محمد عساف يطلق أغنية "ليّا وليّا " من من ألبوم "قصص عن فلسطين"



غزة/سما/

طرح النجم الفلسطيني محمد عساف عبر قناته الرسمية على “يوتيوب” أغنيته الرابعة من ألبومه الغنائي الوطني الجديد “قصص عن فلسطين” الذي يتضمن 7 أغنيات تتحدث جميعها عن فلسطين وأهلها ومدنها وقراها.

والأغنية الجديدة هي بعنوان”ليّا وليّا”وتتميز بإيقاعاتها وباللون الفولكلوري الفلسطيني مع توزيع موسيقي عصري ومتجدد، وتعاون فيها مع الشاعر سامي عفانة الذي وضع الكلمات والملحن محمد المدلل والموزع الموسيقي محمد خيره.

وكان عساف قد أعرب عن سعادته بتحقيق أغنياته الثلاث: “بحرك غزة” و”بنات بلادنا” و”جينالك يا فلسطين”، التي طرحها تباعاً من ألبومه الجديد، أكثر من 3 ملايين مشاهدة على قناته الرسمية على “يوتيوب”. وكتب :”من بحرك غزة ومن بنات بلادنا جينالك يا فلسطين لنسمع صوتنا ونحكي الحكاية. من صميم القلب مليون شكراً لكم علي دعمكم المتواصل. المفاجأت لسا ما خلصت… موعدنا مع أغنية وقصة جديدة من قصص بلادي فلسطين”.

تجدر الإشارة إلى أن أغاني ألبوم النجم محمد عساف “قصص عن فلسطين”هي”ميدلي فلسطين”، “يا بنات بلادنا”، “ليّا وليّا”، “بحرك غزة”، “يا رام الله اليوم”، “عاش الحلو”، “على الحارة”.

#محمد عساف #ليا وليا #قصص عن فلسطين

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