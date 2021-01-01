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للمرة الأولى.. السعودية تدرس السماح للمنشآت التجارية بالعمل وقت الصلاة

الإثنين 21 يونيو 2021 03:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
للمرة الأولى.. السعودية تدرس السماح للمنشآت التجارية بالعمل وقت الصلاة



الرياض/سما/

أفادت صحيفة "عكاظ" السعودية بأن مجلس الشورى سيصوت الاثنين على توصية بعدم إلزام المنشآت التجارية بالإغلاق خلال أوقات الصلوات اليومية عدا الجمعة.

وقالت مصادر الصحيفة إن "مجلس الشورى سيصوت الإثنين على توصية إضافية على تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير وزارة الشؤون الإسلامية، تطلب من الوزارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على عدم إلزام المنشآت التجارية بالإغلاق خلال أوقات الصلوات اليومية عدا الجمعة، ويشمل ذلك محطات الوقود والصيدليات".

وأضافت أن "التوصية استندت على عدد من المسوغات من بينها أن إغلاق المحلات التجارية خلال أوقات الصلاة إجراء مستحدث تنفرد به المملكة من بين كل دول العالم العربي والإسلامي منذ بضعة عقود، بناء على اجتهاد من إحدى الجهات الحكومية، ولم يرد في ذلك أي نص نظامي فالمنشأة التجارية قائمة على خدمة الناس وكسب الرزق مثلها مثل قطاعات العمل الأخرى في الجهات الحكومية والخاصة، فهل تتوقف هذه الجهات عن العمل وقت الصلاة؟".

وتابعت: "يرى مقدمو التوصية أن إغلاق المحلات التجارية لأداء الصلوات لم يأت به نص في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية، فآيات القرآن الكريم خلت من أي نص يأمر بإغلاق المحلات قبل بداية أوقات الصلاة وأثناءها ما عدا صلاة الجمعة".

#السعودية #الرياض #المنشآت التجارية #الصلاة

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