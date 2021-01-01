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فوائد كبيرة يقدمها طبق يومي من الشوفان

الإثنين 21 يونيو 2021 02:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فوائد كبيرة يقدمها طبق يومي من الشوفان



وكالات

يعتبر الشوفان من الحبوب الكاملة التي تقدم في أغلب الأحيان كوجبة خفيفة على الفطور، حيث يشتهر بقدرته على تخفيض الوزن، لكن بالإضافة إلى هذه الميزة الفريدة، يمتلك الكثير من الفوائد التي يجهلها الكثيرون.

الشوفان وجبة سريعة التحضير ومثالية للأشخاص الذين لا يملكون الكثير من الوقت في حياتهم العملية، كما أنه ذو قيمة غذائية عالية جدا.


ونشر موقع "ويب طب" المتخصص بالأخبار الطبية مجموعة فوائد يقدمها تناول وجبة صغير من الشوفان بشكل يومي، وهي كالتالي:


مصدر قوي للطاقة
بحسب المقال، فإن تناول الشوفان على الفطور يوفر كمية كبيرة من الطاقة، تستمر خلال اليوم، تساعد الإنسان على إنجاز مهامه بنشاط وحيوية ودون تعب.

وترجع هذه الميزة إلى توفر نسبة عالية جدا من الألياف الغذائية وهي أحد الكربوهيدرات المعقدة والتي تساعد على انتظام مستويات السكر في الدم وزيادة الشعور بالشبع وإعطاء المزيد من الطاقة لفترة طويلة، بالإضافة إلى احتوائه على "فيتامين ب" المعزز لإنتاج الطاقة.

محارب للسمنة
من فوائد الشوفان الشهيرة أنه يحارب السمنة بسبب احتوائه على نسب عالية من الألياف التي تمنح الشعور بامتلاء المعدة وزيادة الإحساس بالشبع.

يقي من مرض السكر
الشوفان من الأطعمة التي تجنب الإنسان الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني لكونه ذو مؤشر جلايسيمي منخفض (مؤشر ارتفاع نسبة السكر في الدم). وعندما يكون "المؤشر الجلايسيمي للطعام منخفض، هذا يعني أن عملية إفراغ المعدة ستكون أبطأ وبالتالي فإن ذلك سيؤثر على مستويات السكر في الدم وسوف يحسن من حساسية الأنسولين"، بحسب دراسة نشرت في المجلة الامريكية للتغذية السريرية.

معزز للقلب
ربطت الكثير من الدراسات بين الشوفان وصحة القلب، وأشارت أغلبها إلى أنه يعزز من صحة القلب بسبب محتواه العالي من الألياف الغذائية، بالإضافة لكونه مصدر غني بفيتامينات ومعادن هامة لتنظيم عمل القلب وبسبب قدرته على تخفيض الكوليسترول.
معزز لصحة الجلد ويقي من الربو والإمساك

يعزز الشوفان من صحة الجلد ويعتبر مهدئ لها ومخفف للتهيجات والحكة، لأنه يساعد على تعديل درجة حموضة للجلد.

الشوفان مصدر رائع لعدد كبير من العناصر الغذائية المختلفة المطلوبة لصحة الجسم مثل: الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات النباتية والمعادن والفيتامينات المهمة مثل الحديد والنحاس والفسفور والكالسيوم والزنك.

علاوة على  أنه أيضا يقلل من خطر الإصابة بالربو عند الأطفال بحسب بعض الدراسات، كما تعمل نخالة الشوفان على التقليل من الإمساك لدى كبار السن، وتقلل من حاجتهم لاستخدام الملينات.

#الشوفان #فوائد الشوفان

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