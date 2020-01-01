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ألمانيا تسحق البرتغال برباعية في كأس أمم أوروبا..فيديو

الأحد 20 يونيو 2021 12:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا تسحق البرتغال برباعية في كأس أمم أوروبا..فيديو



برلين/سما/

ألحق المنتخب الألماني هزيمة قاسية بضيفه البرتغالي حامل اللقب بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ ضمن بطولة أمم أوروبا.

وافتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو باب التسجيل عند الدقيقة الـ15، وفتح بذلك باب الجحيم على منتخب بلاده حيث انتفض لاعبو المنتخب الألماني وسجلوا أربعة أهداف متتالية.

وسجل أول هدفين لـ"المانشافت" لاعبا "برازيل أوروبا" روبين دياز ورافائيل جوريرو بالخطأ في شباك منتخبهم في الدقيقتين 35 و39 على الترتيب.

وبعد 6 دقائق من بداية الشوط الثاني أضاف كاي هافيرتز الهدف الثالث لألمانيا، قبل أن يختتم زميله روبن غوسينس رباعية "المانشافت" في الدقيقة الـ60.

وقلص المنتخب البرتغالي النتيجة بتسجيله الهدف الثاني عن طريق ديوغو غوتا في الدقيقة الـ67 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز العريض على أبطال أوروبا، جمع المنتخب الألماني نقاطه الثلاث الأولى بعد خسارته في مباراته الافتتاحية بهدف دون رد أمام نظيره الفرنسي بطل مونديال روسيا.

في المقابل، توقف رصيد المنتخب البرتغالي عند 3 نقاط جمعها من فوزه في مباراته الأولى على هنغاريا بثلاثية نظيفة.


وفي المباراة الثانية ضمن الجولة ذاتها تعادل المنتخبان الفرنسي والهنغاري بهدف لكل منهما في وقت سابق اليوم.

ترتيب منتخبات المجموعة السادسة بعد نهاية منافسات جولتها الثانية:

1- فرنسا 4 نقاط (من فوز وتعادل).

2- ألمانيا 3 نقاط (من خسارة وفوز).

3- البرتغال 3 نقاط (من فوز وخسارة).

4- هنغاريا نقطة واحدة (بعد خسارة وتعادل).



ويتأهل إلى دور الـ16 متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثالث.

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".

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