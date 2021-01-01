الجهاد الإسلامي تهنئ بنجاح التجربة الديمقراطية و فوز رئيسي بالانتخابات الرئاسية

غزة /سما/

هنأت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم السبت، الشعب الإيراني و المرشد الأعلى للثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي، بانتهاء الانتخابات ونجاح التجربة الديمقراطية في ذلك البلد الذي يواجه تحديات كبيرة بسبب سياساته ومواقفه الثابتة.

كما هنأت الحركة في بيان صحفي صدر عنها، الرئيس المنتخب السيد إبراهيم رئيسي الذي نال ثقة الشعب الإيراني، مضيفة: "نحن على ثقة بأن يستمر الدعم الإيراني للقضية الفلسطينية، فسياسات إيران ثابتة تجاه معاناة الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه".

وقالت الحركة: "منذ نجاح الثورة أثبتت إيران التزامها التام بالخيار الديمقراطي وهذا يحسب للجمهورية الاسلامية رغم ما تعيشه من تحديات وحصار".