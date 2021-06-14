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صحيفة عبرية تكشف حقيقة صورة محمد صلاح مع إداري في نادي بيتار الإسرائيلي (صورة)

السبت 19 يونيو 2021 07:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية تكشف حقيقة صورة محمد صلاح مع إداري في نادي بيتار الإسرائيلي (صورة)



القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة One الإسرائيلية أن إداريا في نادي بيتار الإسرائيلي يدعى موشيه الماسي اضطر للكذب بشأن جنسيته، عند التقاط صورة تذكارية مع النجم المصري محمد صلاح في مدينة دبي الإماراتية.

وكشف الصحيفة الإسرائيلية أن الماسي اضطر لإخفاء جنسيته الإسرائيلية وأقنع صلاح بأنه سائح كولومبي لكي يوافق "الفرعون" المصري على التقاط صورة تذكارية معه.


ويشغل الماسي منصب مساعد مئير حروش المدير الإقتصادي في نادي بيتار الإسرائيلي المعروف بموقف جماهيره المتشدد والمعادي للعرب.

#نادي بيتار الاسرائيلي #محمد صلاح

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