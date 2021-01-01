  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

عرابة: مصرع شاب وإصابة شقيقه في حادث طرق

السبت 19 يونيو 2021 06:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عرابة: مصرع شاب وإصابة شقيقه في حادث طرق



عرابة/سما/

لقي الشاب بشار طارق دراوشة، في العشرينات من عمره، من عرابة مصرعه؛ وأصيب شقيقه بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق على شارع 805 الموصل بين المدينة ودير حنا، مساء الجمعة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحادث نجم عن اصطدام بين سيارة خصوصية ودراجة نارية، ما أسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة كانا على متن الدراجة النارية.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 20:50 حول حادث طرق بين سيارة ودراجة نارية في شارع 805 بين دير حنا وعرابة، وأقر الطاقم الطبي وفاة شاب في العشرينات من عمره متأثرا بجروحه الخطيرة".

وأضاف "كما قدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية لشاب آخر في العشرينات من عمره وهو بحالة خطيرة، فيما وصفت حالة سائق السيارة بالطفيفة".

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "بادا- بوريا" لاستكمال العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

#حادث طرق #بشار دراوشة

الأكثر قراءة اليوم

اقتراح مصري جديد لدخول المنحة القطرية لغزة .. وهذا هو رد السلطة الفلسطينية ..

الرئيس عباس غاضب.. قناة عبرية تحذر من الدور المصري في قطاع غزة ومع حماس

قناة اسرائيلية: حماس اختبرت "نفتالي بينت" وفشل في الاختبار!

"متحور دلتا" يرعب العالم.. والصحة العالمية تعلن "الخبر الصادم"

تصريحات ترامب عن "يهود أمريكا" تثير ضجة!

قاضٍ مصري يثير ضجة بسؤال الداعية محمد يعقوب عن الصلاة على النبي (فيديو)

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

بايدن

بايدن يمنح الوقت لبينيت: لن نزعج الحكومة الجديدة بالقضية الفلسطينية

سلام

اقتراح أمريكي سبب دفع الرئيس عباس إعادة ترتيب ملف المفاوضات وهذا موقف "حماس"

تقديرات أمنية إسرائيلية: حماس ستذهب للتصعيد إذا لم يحدث تقدم في مفاوضات التهدئة

0

صحيفة عبرية: رقميا.. الرواية الفلسطينية تكشف زيف المحتل وتنتصر للعالم الحقيقي

4 نقاط قد تشعل فتيل التصعيد.. إعلام اسرائيلي: نحن على بعد أسابيع من عملية عسكرية جديدة!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية