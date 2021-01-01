عرابة: مصرع شاب وإصابة شقيقه في حادث طرق

عرابة/سما/

لقي الشاب بشار طارق دراوشة، في العشرينات من عمره، من عرابة مصرعه؛ وأصيب شقيقه بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق على شارع 805 الموصل بين المدينة ودير حنا، مساء الجمعة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحادث نجم عن اصطدام بين سيارة خصوصية ودراجة نارية، ما أسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة كانا على متن الدراجة النارية.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 20:50 حول حادث طرق بين سيارة ودراجة نارية في شارع 805 بين دير حنا وعرابة، وأقر الطاقم الطبي وفاة شاب في العشرينات من عمره متأثرا بجروحه الخطيرة".

وأضاف "كما قدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية لشاب آخر في العشرينات من عمره وهو بحالة خطيرة، فيما وصفت حالة سائق السيارة بالطفيفة".

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "بادا- بوريا" لاستكمال العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.