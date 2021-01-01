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4 نقاط قد تشعل فتيل التصعيد.. إعلام اسرائيلي: نحن على بعد أسابيع من عملية عسكرية جديدة!

الجمعة 18 يونيو 2021 09:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 نقاط قد تشعل فتيل التصعيد.. إعلام اسرائيلي: نحن على بعد أسابيع من عملية عسكرية جديدة!



القدس المحتلة /سما/

أفادت وسائل اعلام اسرائيلية مساء اليوم الجمعة، بأن اربع نقاط قد تشعل فتيل التصعيد في غزة، موضحة أن التقديرات في المؤسسة الامنية تشير الى عملية عسكرية جديدة مع القطاع بعد اسابيع او اشهر قليلة.

ونقلت القناة "12" الاسرائيلية عن مسؤول كبير قوله: نحن على بعد أسابيع أو أشهر قليلة من عملية عسكرية جديدة مع غــــزة أو على الأقل جولة قتال لعدة أيام.

وأوضح أن هناك أربع نقاط قد تشعل فتيل التصعيد وهي: الأموال المنحة القطرية،  مفاوضات التهدئة وسياسة الرد على البالونات وقضية الأسرى والمفقودين.

وشن الاحتلال الاسرائيلي مساء أمس الخميس، وفجر الجمعة عدة هجمات على قطاع غزة، رداً على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف، والتي أدت لاشتعال الحرائق في الحقول.

#غزة #المقاومة الفلسطينية #حركة حماس #اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #المنحة القطرية

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