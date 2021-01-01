  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مرفق رابط التسجيل.. "الأونروا" تعلن البدء بالتسجيل لمخيمات "ألعاب الصيف"

الجمعة 18 يونيو 2021 07:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرفق رابط التسجيل.. "الأونروا" تعلن البدء بالتسجيل لمخيمات "ألعاب الصيف"



غزة /سما/

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بقطاع غزة عن إطلاق التسجيل للمشاركة في الأنشطة الصيفية (ألعاب الصيف ) والتي ستبدأ بداية شهر 7 القادم.

ودعت الأونروا أولياء الأمور بضرورة تسجيل أبنائهم حتى يتمكنوا من المشاركة في الأنشطة المختلفة والتي تتركز على النحو التالي :

ترامبولين لكل موقع

زحليقة أو قلعة لكل موقع

كرة قدم

كرة سلة

ألعاب شعبية

جداريات

أشغال يدوية

أنشطة دعم نفسي

البرلمان الطلابي

وأكدت الأونروا بأن ألعاب الصيف لهذا العام في المرحلة الأولى من 60 موقعًأ موزع كالتالي:

محافظة الشمال 11 موقع
محافظة غزة 14 موقع
محافظة الوسطى 11 موقع 6 شرق/ 5 غرب
خان يونس 11 موقع
رفح 11 موقع

للتسجيل بألعاب الصيف (اضغط هنا) كما نوهت الأونروا بأنها سيتم توفير تغذية للطلبة بواقع 3 أيام عصير وبسكويت و3 أيام أخرى فواكه أو أمور أخرى سيتم التوافق عليها و زجاجة مياه لكل طفل خاصة به.

وفيما يلي تعهد على ولي الأمر قرائته جيداً قبل التسجيل :

أقر وأوافق أنه، في حال تعرض الطفل/ة للإصابة أو المرض أو حدوث أي ظرف يؤثر على صحته/ا خلال مشاركته/ا في الانشطة المذكوره اعلاه، ان تقوم إدارة المشروع التابع للأنشطة بمعالجته/ا داخل عيادات الأونروا او المستشفيات المتعاقدة مع الأونروا لتقديم الخدمات ولن تقوم بدفع أي تعويضات.
قد تتوفر وسيلة مواصلات لبعض المناطق، أوافق على أن تقوم الأونروا بنقل الطفل/ة بواسطة وسيلة مواصلات (إن توفرت)، على أن يتم إعلامي بذلك من خلال الرسائل القصيرة.
بموجب هذا النموذج، أقر وأوافق على أن الأونروا ليست ملزمة ولن تقوم بدفع أي تعويض لأي إصابات وحوادث وأمراض و/أو أي ظرف قد يحدث بواسطة أو للطفل/ة خلال مشاركته/ا في الأنشطة أو وهو/هي في رعاية الأونروا.
أوافق على تصوير ومقابلة الطفل/ة بخصوص أنشطة الصحة النفسية لصالح الإعلام ولأغراض إعلامية تخص الأونروا تشمل وليست حصراً على إصدارات وإنتاج إعلامي مستقبلي للوكالة، كما أنني أدرك أنني والطفل/ة لن نحصل على أي تعويض لإستخدامها بأي شكل. سيكون للأونروا الحقوق الحصرية لأي من تلك الأفلام والصور أو المقابلات.
الالتزام بعدم حضور الطفل إذا كانت تظهر عليه أعراض (حرارة- رشح – سعال) أو إذا كان أحد أفراد أسرته قد تم تشخيصه بكوفيد – 19 في الفترة الحالية.
أؤكد أنني قرأت جميع المعلومات التي قامت الأونروا بتزويدها بخصوص الانشطة وأنني، بموجب هذا النموذج، أبدي موافقتي ورضاي على مشاركة الطفل/ة المذكور/ة أعلاه الكاملة في النشاطات كما هو موضح، علاوة على موافقتي على محتوى هذا النموذج.

#الاونروا #قطاع غزة #مدارس الأونروا #اللاجئين الفلسطينيين #العاب الصيف

الأكثر قراءة اليوم

اقتراح مصري جديد لدخول المنحة القطرية لغزة .. وهذا هو رد السلطة الفلسطينية ..

غارات إسرائيلية على قطاع غزة..(صور وفيديو)

الرئيس عباس غاضب.. قناة عبرية تحذر من الدور المصري في قطاع غزة ومع حماس

تصريحات ترامب عن "يهود أمريكا" تثير ضجة!

قاضٍ مصري يثير ضجة بسؤال الداعية محمد يعقوب عن الصلاة على النبي (فيديو)

أول تعليق من حماس على قصف الطائرات الحربية مواقع للمقاومة في قطاع غزة

قناة اسرائيلية: حماس اختبرت "نفتالي بينت" وفشل في الاختبار!

الأخبار الرئيسية

معاريف: بين بايدن و"أفيتار".. إسرائيل بـ"انتظار أقوال العم جو" في المسألة الفلسطينية

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزيري خارجية مصر واسرائيل: يجب إطلاق عملية تفاوضية شاملة

قناة اسرائيلية: حماس اختبرت "نفتالي بينت" وفشل في الاختبار!

وزيرة الصحة: اتفاق فلسطيني مع "فايزر" بتسلم مليون لقاح من إسرائيل اعتبارا من اليوم

وزارة الصحة تكشف حصيلة الوفيات والاصابات اليومية بفيروس كورونا في غزة والضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية