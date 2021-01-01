مرفق رابط التسجيل.. "الأونروا" تعلن البدء بالتسجيل لمخيمات "ألعاب الصيف"

غزة /سما/

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بقطاع غزة عن إطلاق التسجيل للمشاركة في الأنشطة الصيفية (ألعاب الصيف ) والتي ستبدأ بداية شهر 7 القادم.

ودعت الأونروا أولياء الأمور بضرورة تسجيل أبنائهم حتى يتمكنوا من المشاركة في الأنشطة المختلفة والتي تتركز على النحو التالي :

ترامبولين لكل موقع

زحليقة أو قلعة لكل موقع

كرة قدم

كرة سلة

ألعاب شعبية

جداريات

أشغال يدوية

أنشطة دعم نفسي

البرلمان الطلابي

وأكدت الأونروا بأن ألعاب الصيف لهذا العام في المرحلة الأولى من 60 موقعًأ موزع كالتالي:

محافظة الشمال 11 موقع

محافظة غزة 14 موقع

محافظة الوسطى 11 موقع 6 شرق/ 5 غرب

خان يونس 11 موقع

رفح 11 موقع

للتسجيل بألعاب الصيف (اضغط هنا) كما نوهت الأونروا بأنها سيتم توفير تغذية للطلبة بواقع 3 أيام عصير وبسكويت و3 أيام أخرى فواكه أو أمور أخرى سيتم التوافق عليها و زجاجة مياه لكل طفل خاصة به.

وفيما يلي تعهد على ولي الأمر قرائته جيداً قبل التسجيل :

أقر وأوافق أنه، في حال تعرض الطفل/ة للإصابة أو المرض أو حدوث أي ظرف يؤثر على صحته/ا خلال مشاركته/ا في الانشطة المذكوره اعلاه، ان تقوم إدارة المشروع التابع للأنشطة بمعالجته/ا داخل عيادات الأونروا او المستشفيات المتعاقدة مع الأونروا لتقديم الخدمات ولن تقوم بدفع أي تعويضات.

قد تتوفر وسيلة مواصلات لبعض المناطق، أوافق على أن تقوم الأونروا بنقل الطفل/ة بواسطة وسيلة مواصلات (إن توفرت)، على أن يتم إعلامي بذلك من خلال الرسائل القصيرة.

بموجب هذا النموذج، أقر وأوافق على أن الأونروا ليست ملزمة ولن تقوم بدفع أي تعويض لأي إصابات وحوادث وأمراض و/أو أي ظرف قد يحدث بواسطة أو للطفل/ة خلال مشاركته/ا في الأنشطة أو وهو/هي في رعاية الأونروا.

أوافق على تصوير ومقابلة الطفل/ة بخصوص أنشطة الصحة النفسية لصالح الإعلام ولأغراض إعلامية تخص الأونروا تشمل وليست حصراً على إصدارات وإنتاج إعلامي مستقبلي للوكالة، كما أنني أدرك أنني والطفل/ة لن نحصل على أي تعويض لإستخدامها بأي شكل. سيكون للأونروا الحقوق الحصرية لأي من تلك الأفلام والصور أو المقابلات.

الالتزام بعدم حضور الطفل إذا كانت تظهر عليه أعراض (حرارة- رشح – سعال) أو إذا كان أحد أفراد أسرته قد تم تشخيصه بكوفيد – 19 في الفترة الحالية.

أؤكد أنني قرأت جميع المعلومات التي قامت الأونروا بتزويدها بخصوص الانشطة وأنني، بموجب هذا النموذج، أبدي موافقتي ورضاي على مشاركة الطفل/ة المذكور/ة أعلاه الكاملة في النشاطات كما هو موضح، علاوة على موافقتي على محتوى هذا النموذج.