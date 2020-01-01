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بلجيكا تقلب الطاولة على الدنمارك وتلتحق بإيطاليا إلى دور الـ16 (فيديو)

الخميس 17 يونيو 2021 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلجيكا تقلب الطاولة على الدنمارك وتلتحق بإيطاليا إلى دور الـ16 (فيديو)



كوبنهاغن/سما/

قلب المنتخب البلجيكي تأخره بهدف أمام نظيره الدنماركي إلى فوز ثمين 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة أمم أوروبا.

وتقدم المنتخب الدنماركي مبكرا منذ الدقيقة الثانية عن طريق يوسف بولسن، وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول بهدف دون مقابل في المباراة التي استضافها ملعب "باركن ستاديون" في العاصمة كوبنهاغن.

وفي الشوط الثاني قلب المنتخب البلجيكي الطاولة رأسا على عقب بعد دخول نجمه كيفن دي بروين الذي صنع الهدف الأول لزميله تورغان هازارد في الدقيقة الـ54 وسجل بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة الـ70.


وبهذا الفوز، ضمن المنتخب البلجيكي تأهله مبكرا إلى دور الـ16 بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين، عقب فوزه في مباراته الأولى على روسيا بثلاثية نظيفة، والتحق بالمنتخب الإيطالي الذي حجز أول تذاكر ثمن النهائي أمس الأربعاء.

في المقابل، بقي رصيد الدنمارك خاليا من النقاط في قاع المجموعة.


- ترتيب المجموعة الثانية بعد نهاية منافسات جولتها الثانية:

1- بلجيكا 6 نقاط (من انتصارين).

2- روسيا 3 نقاط (من خسارة وفوز).

3- فنلندا 3 نقاط (فوز وخسارة).

4- الدنمارك من دون نقاط (بعد هزيمتين).


ويتأهل إلى دور الـ16 متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثالث.

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".

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