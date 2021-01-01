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الصحة تصدر تعميمًا بشأن شهادات لقاح كورونا

الخميس 17 يونيو 2021 08:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة تصدر تعميمًا بشأن شهادات لقاح كورونا



رام الله / سما /

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، تعميمًا مهما للمواطنين بخصوص شهادات لقاح كورونا، مؤكدة أنه أصبح بإمكانك الآن استصدار شهادة اللقاح ضد فيروس كورونا إلكترونياً بعد استيفاء شروط إصدار الشهادة، من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني: اضغط هنا.

ولفتت إلى أن الشهادة تصدر مجاناً وفق الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني اضغط هنا.

2- الضغط على قائمة الاستعلام

3- إدخال البيانات المطلوبة: رقم الوثيقة والرقم المرجعي (رقم يصل المواطنين على هواتفهم النقالة المدخلة على الموقع خلال عملية التسجيل).

4- الضغط على زر الاستعلام أسفل خانة رقم الوثيقة.

5- الضغط على أيقونة طباعة الشهادة.

ملاحظات:

• في حال عدم حصولك على رقم مرجعي من خلال الرسائل النصية، عليك الضغط على أيقونة (الحصول على الرقم المرجعي)، حيث ستصلك رسالة على هاتفك الذي قمت بإدخاله في عملية التسجيل تتضمن الرقم المرجعي.

• في حال عدم استلام الرسالة خلال 24 ساعة، بإمكانك التواصل مع الرقم المجاني 110 المخصص للاستعلام عن كل ما يتعلق باللقاحات ومواعيد التطعيم.

• في حال عدم التسجيل على المنصة، يستطيع المواطن الذي تلقى الجرعتين من اللقاح التوجه إلى أقرب مديرية صحة من مكان سكنه لاستصدار الشهادة، علماً أنه سيتم تقاضي رسوم 20 شيقل على شهادات لقاح كورونا في حال إصدارها من مديريات الصحة.

#وزارة الصحة #لقاح كورونا #فيروس كورونا #شهادة لقاح كورونا

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