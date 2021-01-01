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قانون لم الشمل يثير الإرباك لدى الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الأربعاء 16 يونيو 2021 07:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
قانون لم الشمل يثير الإرباك لدى الحكومة الإسرائيلية الجديدة



القدس المحتلة /سما/

توقعت أوساط سياسية إسرائيلية، أن يكون قانون لم شمل العائلات الدراما الأولى في الائتلاف الحكومي الجديد.

ويحظر القانون منح الجنسية الإسرائيلية لفلسطينيين تزوجوا من إسرائيليات، ويجب تمديد سريان مفعوله بعد نحو ثلاثة أسابيع. وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية نقلًا عن مجلة ماكور ريشون.

وبحسب المجلة، فإن الائتلاف الحكومي الجديد بدأ بتجنيد دعم أعضائه للمصادقة على التمديد، ولم يعرف بعد كيف ستتصرف القائمة العربية الموحدة أو الوزيرة ميراف ميخائيلي التي قالت في الماضي إنه لا يمكن فرض قيود من هذا القبيل على مواطنين إسرائيليين.

ويستبعد الائتلاف الحكومي ألا تدعم المعارضة القانون، الذي له أهمية أمنية كبيرة، لمجرد إرباك حكومة بينت.

#اسرائيل #قانون لم شمل العائلات #الائتلاف الحكومي #منصور عباس

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