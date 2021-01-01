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عومر بارليف: مسيرة الأعلام ستجري كما هو مخطط لها.. والقائمة المشتركة تحذر

الإثنين 14 يونيو 2021 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
عومر بارليف: مسيرة الأعلام ستجري كما هو مخطط لها.. والقائمة المشتركة تحذر



القدس المحتلة /سما/

جدد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الجديد عومر بارليف من حزب العمل، اليوم الاثنين، تأكيده على أن مسيرة الأعلام الاستفزازية التي ستنظم غدًا ستجري بموعدها ووفق ما هو مخطط إليها بالتوافق بين المشرفين عليها والشرطة الإسرائيلية.

وقال بارليف حول تهديدات حماس، إن “القدس هي العاصمة الأبدية لإسرائيل، ويحق للجميع التظاهر طالما ذلك يتم وفق القانون ووفق الطريقة التي حددتها الشرطة”.

وتوجه أعضاء من القائمة العربية المشتركة إلى بارليف للطلب بإلغاء المسيرة، محذرين من أنها قد تتسبب بأعمال عنف خطيرة.

وطالبت القائمة العربية المشتركة في رسالة لرئيس الوزراء بينيت ووزير الأمن الداخلي بارليف، بإلغاء مسيرة الأعلام التي من المتوقع أن تقام غدا في القدس، موضحة أن  نشطاء اليمين يستعدون لفعاليات مليئة بالكراهية وهتافات تحريضية عنصرية وأعمال عنف

وحملت القائمة المشتركة بينت وزير الامن الداخلي الاسرائيلي مسؤولية الاحداث، قائلة "أنتم مسؤولون عن كل قطرة دم ستسفك وعن أي تصعيد واسع محتمل".

وسيسمح للمسيرة بالمرور من ساحة باب العامود وإجراء الرقصة الاستفزازية هناك، وسط دعوات فلسطينية بالاحتشاد والتصدي للمستوطنين.

#الأمن الداخلي الإسرائيلية #اسرائيل #مسيرة الاعلام #القدس #القائمة العربية المشتركة #حماس

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