بينهم وزير عربي .. بالأسماء .. وزراء الحكومة الإسرائيلية الجديدة

القدس المحتلة / سما /

​ منح الكنيست الإسرائيلي، مساء الأحد، ثقته للائتلاف الحكومي الجديد برئاسة اليميني نفتالي بينيت الذي سيخلف بنيامين نتنياهو بعد 12 عاماً متواصلة في السلطة.



وصوَّت 60 نائباً لصالح الائتلاف الجديد المتنوع ما بين اليمين واليسار والوسط بالإضافة إلى حزب عربي، يتزعمه منصور عباس، في حين عارضه 59 نائباً معظمهم من حزب "الليكود" والأحزاب اليمينية المتشددة.

وفي ما يلي أسماء الوزراء الذين تضمهم الحكومة الإسرائيلية السادسة والثلاثون بحسب ما نشر موقع "العربية":

رئيس الوزراء: نفتالي بينيت (49 عاماً)، زعيم حزب يمينا (اليمين). سيتولى منصب وزير الداخلية في العام 2023.



الشؤون الخارجية: يائير لبيد (57 عاما)، زعيم حزب "هناك مستقبل" الوسطي. سيتسلم رئاسة الوزراء من بينيت في العام 2023.



"الدفاع": بيني غانتس (62 عاما) زعيم حزب "أزرق أبيض".

الداخلية: إيليت شاكيد (45 عاما) من حزب يمينا.



الأمن الداخلي: عومر بارليف (67 عاما) من حزب العمل.



المالية: أفيغدور ليبرمان (62 عاما) زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" .



المواصلات: ميراف ميخائيلي (54 عاما) زعيمة حزب العمل اليساري.



القضاء: جدعون ساعر (53 عاما) من حزب أمل جديد اليميني.



الصحة: نيتسان هورويتز (56 عاما) من حزب ميرتس.



الطاقة: كارين الحرار (43 عاما) من حزب هناك مستقبل الوسطي.



"البناء والإسكان ووزارة شؤون القدس": زئيف إلكين (50 عاما) من حزب أمل جديد.



الاقتصاد: أورنا باربيفاي (58 عاما) من حزب هناك مستقبل .



الإعلام: يوعاز هاندل (46 عاما) من حزب أمل جديد.



حماية البيئة: تمار زاندبرغ (45 عاما) من حزب ميرتس.



الثقافة والرياضة: هايلي تروبر (43 عاما) من حزب أزرق أبيض.



الشؤون الاجتماعية: مئير كوهين (65 عاما) من حزب أرزق أبيض.



المساواة الاجتماعية: ميراف كوهين (37 عاما) من حزب هناك مستقبل.



الشؤون الدينية: متان كاهانا (48 عاما) من حزب يمينا.



وزير في وزارة المالية: حمد عمار (64 عاما) من حزب إسرائيل بيتنا.



الزراعة: عوديد فورر (44 عاما) من حزب إسرائيل بيتنا.



التعاون الإقليمي: عيساوي فريج (57 عاما) من حزب ميرتس.



العلوم والتكنولوجيا: أوريت فركاش-هكوهين (52 عاما) من حزب أرزق أبيض.



السياحة: يوئيل رازفوزوف (40 عاما) من حزب هناك مستقبل.



التعليم العالي: يفعات شاشا بيتون (48 عاما) من حزب أمل جديد.



المعلوماتية: إلعازر ستيرن (64 عاما) من حزب هناك مستقبل.



"الهجرة والاستيعاب": بنينا تمانو-شاتا (40 عاما) من حزب أزرق أبيض.



الشتات: نامان شاي (74 عاما) من حزب العمل.