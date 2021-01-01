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4 أعراض تصيب فروة الرأس بسبب حرارة الجو

الأحد 13 يونيو 2021 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 أعراض تصيب فروة الرأس بسبب حرارة الجو



وكالات / سما /

تتأثر فروة الرأس بارتفاع حرارة الجو في فصل الصيف وتظهر علامات كثيرة تدل على ذلك أبرزها قشرة الشعر والشعور بالحكة في بعض الأحيان، وينصح الكثير من الأطباء بضرورة تهوية فروة الرأس جيدا خلال فصل الصيف حتى لا يتأثر بأعراض حرارة الجو.

ووفقا لموقع "health line " الطبي هناك تحذيرات من ترك شعر الرأس بدون غسيل لمدة 3 أيام متواصلة خلال فترة الصيف وارتفاع درجات الحرارة، كما أن إهمال غسيل الشعر في هذه العوامل الجوية الحارة هو السبب في انتشار الفطريات والبكتيريا في فروة الرأس.

وأضاف التقرير، أن الحرارة المرتفعة تسبب زيادة في إفراز الغدد العرقية بالرأس وتركها بدون نظافة يؤدى إلى الإصابة بعدد من الأعراض ومنها :-

1- التهاب فروة الرأس والتي تصل في بعض الأحيان إلى ظهور قرح حمراء في حالة المضاعفات .

2- ظهور حكة في الرأس بسبب انتشار الفطريات .

حكة الرأس حكة الرأس

3- ظهور دوائر حمراء نتيجة الهرش وأحيانا تسبب النزف وتكون القشور المعدية .

4-  ظهور رائحة كريهة في فروة الرأس نتيجة القشور والالتهابات .

ونصح التقرير بسرعة استشارة الطبيب المختص في حالات الاصابة الشديدة لاتخاذ العلاج الدوائي ومنع انتشار الفطريات على فروة الرأس ، وضرورة غسيل الشعر يوما بعد الأخر واستخدام الشامبوهات الخاصة بالقشرة ، مع تهوية الشعر بصورة جيدة .

وأوضح التقرير، أنه للحفاظ على فروة رأس صحية والوقاية من مشاكل والتهابات فروة الرأس المختلفة، لابد من اتباع بعض النصائح ومنها تنظيف فروة الرأس بشكل منتظم لمنع تراكم الأوساخ والعرق ، واتباع أنظمة غذائية متوازنة وصحية وشرب كميات كافية من الماء ، بالإضافة إلى تجنب أدوات تصفيف الشعر الحرارية قدر الإمكان ، وتدليك فروة الرأس بالزيوت العطرية المفيدة، مثل: زيت النعناع، وزيت إكليل الجبل، وزيت البنفسج، بعد تخفيفها بأحد الزيوت الهامة مثل زيت الزيتون.

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