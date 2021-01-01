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دراسة بلجيكية تؤكد ندرة الإصابة بكورونا بعد تلقي اللقاح

الجمعة 11 يونيو 2021 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة بلجيكية تؤكد ندرة الإصابة بكورونا بعد تلقي اللقاح



سما /وكالات/

 أظهرت دراسة بلجيكية ندرة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد للوباء.

وأشارت الدراسة التي اعدها المعهد العلمي البلجيكي للصحة العامة ونُشرت اليوم الخميس، إلى أن نسبة من ثبُتت اصابتهم بالمرض من بين متلقي اللقاح لم تتعد 32ر0 بالمئة، معظمهم بدون أي أعراض، وفق ما نقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء .

وأكد المعهد أن هذه النتائج تثبت فعالية اللقاحات الموجودة حالياً ضد الوباء.

وشملت الدراسة 1421067 شخصاً ممن تلقوا اللقاح كاملاً، ثبتت إصابة 4526 منهم بالوباء بعد ذلك، ما يشكل نسبة ضئيلة تصل إلى 23ر0 بالمئة.

وأشارت الدراسة إلى أن 1ر68 بالمئة من المرضى الجدد لم يشعروا بأي أعراض، فمن النادر حدوث إصابة جديدة بعد اللقاح، ومن الأندر أيضاً وجود أعراض واضحة .

وأوضح المعهد العلمي للصحة العامة أنه يتابع مراقبة كل الإصابات أو الأعراض المحتملة بعد اللقاح.

#دراسة بلجيكية #فيروس كورونا #لقاح كورونا

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