تفاصيل لقاء هنية بزوجة الأسير مروان البرغوثي في القاهرة

غزة /سما/

استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الخميس، فدوى البرغوثي زوجة الأسير مروان.

ووجه هنية، التنحية للأسير مروان البرغوثي وأسرته المجاهدة وآل البرغوثي الكرام الذين سجلوا بمداد العز والافتخار صفحات من المقاومة والنضال.

وأكد الالتزام الوطني العام والالتزام الخاص من حماس وجهازها العسكري بأن موضوع تحرير الأسرى وقادة النضال الوطني على رأس أولويات الحركة وفي صلب المواجهة مع العدو كي يصل شعبنا ومقاومته إلى صفقة تطلق أسرانا من سجون الاحتلال.

كما جرى خلال اللقاء استعراض آثار النصر الذي حققته المقاومة وسبل تعزيزها خاصة في تعزيز الوحدة الوطنية