القواسمي: إسرائيل هي الوكيل الحصري للإرهاب والعنصرية

رام الله / سما /





اعتبرت حركة التحرير الفلسطيني "فتح"، أن استهداف المؤسسة الأمنية وإعدام ثلاثة شبان في جنين فجرا، يؤكد أن إسرائيل هي الوكيل الحصري للإرهاب، وقادتها متعطشون للدم الفلسطيني، ونموذج للعنصرية ونظام "الأبارتهايد" وإرهاب الدولة المنظم.

وقالت الحركة في بيان على لسان عضو مجلسها الثوري، المتحدث الرسمي باسمها أسامه القواسمي، أن قادة الاحتلال يؤمنون بأن استباحة الدم الفلسطيني فيه تقربا لربهم ضمن تحريض ديني بفهم خاطئ، و بتجيير سياسي وأيديولوجي غير مسبوق في التاريخ.

وأضاف أن هذه الدماء العزيزة من أبناء شعبنا بما فيهم أبناء المؤسسة الأمنية لن تزيدنا إلا ثباتا وقوة وإصرارا على نزع حقوقنا الوطنية المتمثلة بالحرية، وإسقاط نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وإنهاء احتلالهم لدولة فلسطين.