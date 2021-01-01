  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القواسمي: إسرائيل هي الوكيل الحصري للإرهاب والعنصرية

الخميس 10 يونيو 2021 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي: إسرائيل هي الوكيل الحصري للإرهاب والعنصرية



رام الله / سما /


 
 اعتبرت حركة التحرير الفلسطيني "فتح"، أن استهداف المؤسسة الأمنية وإعدام ثلاثة شبان في جنين فجرا، يؤكد أن إسرائيل هي الوكيل الحصري للإرهاب، وقادتها متعطشون للدم الفلسطيني، ونموذج للعنصرية ونظام "الأبارتهايد" وإرهاب الدولة المنظم.
وقالت الحركة في بيان على لسان عضو مجلسها الثوري، المتحدث الرسمي باسمها أسامه القواسمي، أن قادة الاحتلال يؤمنون بأن استباحة الدم الفلسطيني فيه تقربا لربهم ضمن تحريض ديني بفهم خاطئ، و بتجيير سياسي وأيديولوجي غير مسبوق في التاريخ.
وأضاف أن هذه الدماء العزيزة من أبناء شعبنا بما فيهم أبناء المؤسسة الأمنية لن تزيدنا إلا ثباتا وقوة وإصرارا على نزع حقوقنا الوطنية المتمثلة بالحرية، وإسقاط نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وإنهاء احتلالهم لدولة فلسطين.

الأكثر قراءة اليوم

رئيس أركان جيش الاحتلال السابق: هذا هو المطلوب لبدء عملية مُفاجئة في غزة

ضجة في الكويت بعد خطوة فجر السعيد تجاه إسرائيل ... فيديو

ضابط اسرائيلي: إنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعيش بجانب "إسرائيل" هو أمر مضحك!

بينها طائرات بدون طيار.. اسرائيل تزعم إحباط تهريب 1000 طرد بريدي لغزة بها مواد للاستخدام المزدوج

بعد صواريخ المقاومة... صحيفة عبرية: كيف تنظر إسرائيل إلى منظومة “القبة الحديدية”؟

معهد "أمني" يقارن بين خسائر الاقتصاد الإسرائيلي في حربي 2014 و2021.. كيف أثرت كثافة الصواريخ؟

وزارة التعليم بغزة تعلن موعد بدء العام الدراسي القادم

الأخبار الرئيسية

إعلام عبري: إسرائيل تبعث رسالة الى مصر حول إدخال مواد البناء إلى غزة

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

3463474745-jpg-1623298671

محافظ جنين يكشف تفاصيل ما حدث قرب مقر الاستخبارات العسكرية بجنين

صحيفة تكشف سبب تأجيل اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة

--

3 شهداء من بينهم ضابطان بالإستخبارات العسكرية وإصابة حرجة في جنين (صور وفيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية