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هنية يبحث مع وزير المخابرات المصرية آخر المستجدات

الخميس 10 يونيو 2021 07:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يبحث مع وزير المخابرات المصرية آخر المستجدات



القاهرة/سما/

بحث وفد من حركة "حماس" برئاسة إسماعيل هنية في العاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء، مع وزير المخابرات المصرية عباس كامل، العديد من القضايا، وخاصة تثبيت نتائج معركة سيف القدس، وتعزيز الإنجاز الكبير الذي حققته المقاومة والشعب الفلسطيني.

وأكد وفد حماس خلال اللقاء على تعزيز العلاقة مع مصر الشقيقة وسبل تطويرها، واضطلاع مصر بعدد من الملفات المهمة على المستوى الفلسطيني، وتوجيه عميق الشكر لمصر ومواقفها قبل وأثناء وبعد معركة سيف القدس، وجهودها في وقف العدوان وإعادة الإعمار.

وبحث خلال اللقاء سبل إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتعزيز وحدته الداخلية.

#حماس #هنية #عباس كامل

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