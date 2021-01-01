اشتية : اعادة اعمار غزة سيتم من خلال الحكومة الفلسطينية

رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، "إن الأشقاء في الدول العربية التي قمنا بزيارتها خلال الأيام الماضية أكدوا على ضرورة إيجاد مسار سياسي ينهي الاحتلال، وحشد الدعم من أجل القدس، وإعادة إعمار قطاع غزة".

وأضاف اشتية في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية المنعقدة اليوم الثلاثاء، بمدينة رام الله، "أجرينا محادثات مثمرة مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والحكومة القطرية، واللقاءات التي جرت مع الأردن والكويت وعمان كانت في غاية الأهمية، وتلقينا دعما كبيرا لجهود الرئيس محمود عباس الرامية لحشد التأييد العربي والإقليمي والدولي للقضية الفلسطينية التي عادت إلى صدارة المشهد الأممي.

وفيما يتعلق بملف المصالحة، أعرب رئيس الوزراء عن أمله بأن تتوج اللقاءات التي تجرى حاليا في القاهرة بين فصائل العمل الوطني بالنجاح، وذلك في مسعى لطي صفحة الانقسام، وإغاثة أهلنا في قطاع غزة، والبناء على ما حققه شعبنا من تضامن دولي، بما يعزز من الوحدة الوطنية التي هي صمام الأمان.

وبهذا الخصوص، أشار إلى أهمية نجاح هذه اللقاءات لمواجهة المخاطر والتحديات التي ما زالت تواجه القضية الفلسطينية بعد مرور 73 عاما على النكبة، و54 عاما على احتلال ما تبقى من أرضنا خلال حرب الخامس من حزيران عام 67.

وحول جهود الحكومة الفلسطينية في إعادة اعمار قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، أوضح اشتية: وصل الأسبوع الماضي عدد من الوزراء إلى القطاع، للبدء بعملية حصر الأضرار التي أصابت البنية التحتية، والمباني السكنية، والأبراج، إضافة إلى حصر الأضرار التي لحقت بجميع القطاعات، وخاصة الصحة، والكهرباء، والمرافق الاقتصادية، والزراعية، ومؤسسات الحكم المحلي، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل فريق من الوزراء، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، لمتابعة عملية اعادة الإعمار، وتم الاتفاق مع جميع دول العالم على ان اعادة الاعمار ستتم من خلال الحكومة الفلسطينية.

وفي سياق منفصل، تطرّق رئيس الوزراء إلى المخططات الاستيطانية التي تشرعنها دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، بقوله: وضعت سلطات الاحتلال حجر الأساس لنحو 350 وحدة استيطانية جديدة في مستعمرة "بيت إيل"، المقامة على أراضي محافظة رام الله والبيرة، إضافة الى الاستيلاء على نحو 600 دونم من أراضي قرى "بيتا، وقبلان، ويتما" خلال الشهر الماضي، لصالح التوسع الاستيطاني.

وأشار إلى أن المستوطنين بدعم من قوات الاحتلال يواصلون اعتداءاتهم على القرى والبلدات المستهدفة أراضيها بالمصادرة، ونثمن صمود أبناء شعبنا في بيتا، ودير استيا، وكفل حارس، ونعلين، وكفر قدوم، أمام إرهاب المستوطنين.

كما قدّم رئيس الوزراء تعازي الحكومة لعائلات شهداء الدفاع عن الأرض في جبل صبيح في بيتا وشهيد جامعة بيرزيت، وجميع الشهداء الذين ارتقوا وهم يدافعون عن أرضهم ووطنهم.

وفي سياق آخر، قال إن ثبات المقدسيين ورباطهم في بيوتهم وأحيائهم وفي المسجد الأقصى حمل سلطات الاحتلال على منع تنظيم "مسيرة الأعلام" للمستوطنين في شوارع البلدة القديمة يوم الخميس، مؤكدا أن الإرادة الفلسطينية التي جسدّها شعبنا في كافة أماكن تواجده قادرة على تحقيق الكثير.