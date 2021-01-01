على خلفية المنحة القطرية لغزة .. طائرة إسرائيلية تسافر الى قطر

القدس المحتلة / سما /

على خلفية المنحة القطرية لغزة، أقلعت طائرة رجال اعمال اسرائيليين كانت متجهة من تل ابيب الى الدوحة وبسبب اجراءات ادارية توقفت في عمان ولم تواصل رحلتها الى قطر رغم انها قامت برحلات مباشرة من تل ابيب الى قطر في الماضي.

واضافت قناة كان العبرية أن إسرائيل ترفض تحويل الأموال القطرية بذات الالية السابقة وكان من المفترض أن تذهب الأموال إلى غزة هذا الأسبوع ، لكن ليس من الواضح كيف سيتم تحويلها.

وتشترط اسرائيل لتحويل الأموال القطرية عبر السلطة الفلسطينية أو عبر المنظمات الدولية - بالإضافة إلى تحويلها ليس نقدًا ولكن بشكل مباشر إلى الحسابات المصرفية للناس في غزة.