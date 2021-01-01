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"فيسبوك" ينوي إطلاق مصة لعشاق الأخبار

الإثنين 07 يونيو 2021 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فيسبوك" ينوي إطلاق مصة لعشاق الأخبار



وكالات / سما /

تنوي شركة "فيسبوك" إطلاق منصة جديدة ستكون مخصصة لعشاق الأخبار، قبل نهاية شهر يونيو الجاري.

وأوضحت "فيسبوك" في تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أنها ستطرح منصة "النشرة" بإصدارات مجانية وأخرى مدفوعة الأجر.

وتنوي كذلك فيسبوك أن تركز عملها في بداية الأمر على بعض مجالات الأخبار المفضلة لمستخدميها مثل الرياضة والموضة والبيئة والصحة، بالإضافة إلى خيار متابعة الأخبار المحلية حسب كل بلد، ووسائل الإعلام المشتركة في تلك الخدمة الجديدة.

وسيتم فتح منصة "النشرة" في رابط منفصل عن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأرجعت التقارير هذا القرار إلى شقين، أولهما رغبة فيسبوك بأن تجعل تلك المنصة علامة تجارية مستقلة بذاتها، والثاني لتجنب دفعها عمولات لمتجري التطبيقات في أبل وغوغل خاصة بالنسبة للكتاب والناشرين.

وتتجنب "فيسبوك" حتى الآن اختيار أي كتاب أو ناشرين لهم آراء سياسية قد تكون متطرفة، وتحاول أن تغطي حاليا الجوانب الأخرى من الأخبار حتى لا يتم مهاجمة المنصة في مهدها ووأد المشروع قبل انطلاقه.

#الأخبار #فيسبوك

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