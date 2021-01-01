فيديو: المقاومة تطلق النار تجاه طائرات "كواد كابتر" الإسرائيلية بسماء القطاع

غزة/سما/

أطلقت المقاومة الفلسطينية، في ساعة مبكرة من ليلة الجمعة، النار تجاه عدد من الطائرات المسيرة الإسرائيلية المسماة “كواد كابتر” في سماء منطقة شرق غزة، وجنوب المدينة.

وأفادت مصادر محلية أن عدد كبير من الطائرات حلق في تلك المناطق، خاصةً شرقي حي الشجاعية والتفاح، والزيتون، ما دفع المقاومة لإطلاق النار تجاهها في محاولة لإسقاطها، كما حلقت أخرى شمال القطاع.

وذكرت مصادر محلية أخرى عن إسقاط اثنتين من هذه المسيرات في منطقة الشجاعية والصفطاوي في مدينة غزة.

وقالت مصادر عبرية أن "حماس تطلق النار بإتجاه طائرات مسيرة كانت تحلق بشكل منخفض في أجواء قطاع غزة، بحسب المصادر الفلسطينية تم إسقاط طائرة واحدة."

وتستخدم قوات الاحتلال هذه الطائرات في مهام تجسسية إلى جانب إمكانية استخدامها كانتحارية أو لضرب أهداف بقنابل صغيرة، وبعضها استخدم خلال مسيرات العودة، في إلقاء قنابل الغاز على المشاركين بالمسيرات.

ويشهد القطاع إطلاق نار مكثفا من قبل الفصائل الفلسطينية في محاولة لإسقاط الطائرات، بالإضافة إلى إطلاق القنابل الضوئية.

ونشرت الفصائل بيانا حذرت فيه المواطنين من الصعود لأسطح المنازل والتواجد في المناطق المفتوحة، خشية من إصابتهم أثناء سقوط الطائرات أو الأعيرة النارية.



