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نتنياهو يدعو قادة كتلة اليمين إلى اجتماع عاجل لهذا السبب...

الخميس 03 يونيو 2021 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يدعو قادة كتلة اليمين إلى اجتماع عاجل لهذا السبب...



القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو دعا اليوم الخميس قادة كتلة اليمين إلى اجتماع عاجل في مقر إقامته في القدس.
 
وأوضحت الصحيفة، أن نتنياهو استدعى كلًّا من رئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، ورئيس حزب "شاس" أريه درعي، ورئيس حزب "يهدوت هتوراه" يعوب ليتسمان، ورئيس الكنيست ياريف ليفين.
 
وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن يبحث نتنياهو معهم جهود حزب "الليكود" والأحزاب الأعضاء في كتلة اليمين لمنع أداء اليمن لحكومة يائير لبيد ونفتالي بينت.
 
وكان رئيس حزب "يش عتيد" يائير لبيد، أبلغ الرئيس الإسرائيلي رؤفان ريفلين، أمس الأربعاء، تمكنه من تشكيل الحكومة بالتناوب مع رئيس حزب "يمينا" نفتالي بينت.

#نتنباهو #تشكيل حكومة اسرائيلية #كتلة اليمين

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