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اليسا عن أوضاع المعيشة بلبنان: صرنا في أسوأ من "جهنم"

الخميس 03 يونيو 2021 02:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليسا عن أوضاع المعيشة بلبنان: صرنا في أسوأ من "جهنم"



بيروت/سما/

انتقدت الفنانة اللبنانية أليسا الوضع في بلدها بسبب سوء الأحوال المعيشية، معتبرة أن اللبنانيين أصبحوا في واقع "أسوأ من جهنم".

وفي تغريدة عبر "تويتر"، كتبت أليسا: "قالولنا واصلين عا جهنم ونحنا صرنا بأسوأ من الجحيم. لا كهربا، ذل عالبنزين، مصاري الناس مسروقة، الغلا عالأكل بيبكّي، وبعدها أولويتن مين بياخد وزير زيادة".

وأضافت: "هول الناس شو بينقال عنن غير مجرمين؟ بعد في ناس عندها ثقة إنو اللي سبّبو المشكلة هني الحل؟".

#اليسا #لبنان

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