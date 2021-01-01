  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

روان عليان تطلق أغنيتها الجديدة بعنوان "غزة" (فيديو)

الأربعاء 02 يونيو 2021 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
روان عليان تطلق أغنيتها الجديدة بعنوان "غزة" (فيديو)



غزة/سما/

أعلنت الفنانة الفلسطينية روان عليان، يوم الأربعاء، إطلاق أغنيتها الجديدة بعنوان " غزة "، والتي كانت قد أعلنت عن التحضير لها عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والذي استمر 11 يوماً. 

ونشرت روان عليان مقطعاً من أغنيتها "غزة" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، وعلقت: "غزة يا رمز العزة . 


وكانت روان عليان قد قالت خلال التحضير للأغنية أن هذا العمل يأتي دعماً لفلسطين، وأنها ستستمر في تقديم مثل هذه الأغاني حتى تُحل القضية الفلسطينية؛ لإيصال رسالتها. 

ويشار أن أغنية "غزة" هي الثانية للملحن المصري عمرو مصطفى ومن إنتاجه،بعد: القضية فلسطينية، التي أطلقها بصوت مي فاروق.

وكان سبق للملحن مصطفى أن لحّن وأنتج أغنية بعنوان: القضية فلسطينية، أطلقها بصوت مي فاروق كلمات الشاعر هشام جلال.

يُذكر أن روان عليان شابة فلسطينية، ولدت في قطاع غزة، وشاركت فيما سبق في برنامج المسابقات الغنائية "ارب ايدول"، وعائلتها هي عائلة محبة للفن، فوالدها هو الإعلامي حسين عليان، رئيس رابطة الصحفيين الرياضيين في فلسطين، وشقيقتها هديل كانت تعمل لدى قناة العربية الحدث ثم انتقلت للعمل في تلفزيون الشرق كمقدمة لنشرات أخبار.

#راون عليان #غزة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف تفاصيل الاتفاق بين الرئيس عباس والوفد المصري وشروط السلطة لإعادة الاعمار

مصادر تكشف كواليس اجتماعات حماس والوفد المصري ..السنوار "الرجل المباشر والواضح"

أول ظهور اعلامي لنائب قائد أركان كتائب القسام مروان عيسى

فيديو : الحديدي تكشف عن أسماء الفصائل المشاركة في اجتماع القاهرة

مسؤول إسرائيلي رفيع: فرص صفقة تبادل الأسرى مع حماس زادت

إسرائيل في حرج.. فيلم "السفارة في العمارة" يتحول إلى حقيقة بأحد البلدان المطبعة

من هم الأسرى الإسرائيليون لدى "حماس"؟

الأخبار الرئيسية

سفن جورغينسن

رئيس مجلس الأمن: التهدئة فالإعمار ثم العودة إلى العملية السياسية لحل الدولتين

0-

نيويورك تايمز: ترقب إسرائيلي لنهاية نتنياهو أما الفلسطينيون فيحتفلون بوحدتهم وتضامن العالم معهم

الجهاد تكشف عن رؤيتها لإعادة بناء منظمة التحرير: نحن على مفترق طرق والجميع أمام اختبار حقيقي

وزير الجيش الاسرائيلي يعرض على المبعوث الأممي خطته لـ"هدنة طويلة" في غزة

الداخلية بغزة: شهيدان بانفجار داخل أحد مواقع المقاومة وسط قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية