روان عليان تطلق أغنيتها الجديدة بعنوان "غزة" (فيديو)

غزة/سما/

أعلنت الفنانة الفلسطينية روان عليان، يوم الأربعاء، إطلاق أغنيتها الجديدة بعنوان " غزة "، والتي كانت قد أعلنت عن التحضير لها عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والذي استمر 11 يوماً.

ونشرت روان عليان مقطعاً من أغنيتها "غزة" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، وعلقت: "غزة يا رمز العزة .



وكانت روان عليان قد قالت خلال التحضير للأغنية أن هذا العمل يأتي دعماً لفلسطين، وأنها ستستمر في تقديم مثل هذه الأغاني حتى تُحل القضية الفلسطينية؛ لإيصال رسالتها.

ويشار أن أغنية "غزة" هي الثانية للملحن المصري عمرو مصطفى ومن إنتاجه،بعد: القضية فلسطينية، التي أطلقها بصوت مي فاروق.

وكان سبق للملحن مصطفى أن لحّن وأنتج أغنية بعنوان: القضية فلسطينية، أطلقها بصوت مي فاروق كلمات الشاعر هشام جلال.

يُذكر أن روان عليان شابة فلسطينية، ولدت في قطاع غزة، وشاركت فيما سبق في برنامج المسابقات الغنائية "ارب ايدول"، وعائلتها هي عائلة محبة للفن، فوالدها هو الإعلامي حسين عليان، رئيس رابطة الصحفيين الرياضيين في فلسطين، وشقيقتها هديل كانت تعمل لدى قناة العربية الحدث ثم انتقلت للعمل في تلفزيون الشرق كمقدمة لنشرات أخبار.