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رئيس المخابرات المصرية عباس كامل يصل فلسطين وتل ابيب اليوم لبحث هذه الملفات ..

الأحد 30 مايو 2021 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس المخابرات المصرية عباس كامل يصل فلسطين وتل ابيب اليوم لبحث هذه الملفات ..



رام الله / سما /

أعلن عضو لجنة مركزية فتح حسين الشيخ، أن رئيس المخابرات المصرية العامة اللواء عباس كامل يصل يوم الأحد، الى فلسطين.

وقال الشيخ في تصريح مقتضب صباح اليوم ان كامل يزور فلسطين للتشاور مع "القياده الفلسطينية" حول اخر المستجدات بعد العدوان الاخير، ولبحث ما تتعرض له مدينة القدس ومقدساتها، وكذلك ملف اعادة اعمار غزة، والحوار الفلسطيني الوطني.

كما سيزور  كامل، اليوم تل أبيب، في زيارة تتزامن مع توجه وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي للقاهرة.

وسيلتقي كامل مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومستشار الأمن القومي مئير بن شبات وكبار قادة المؤسسة الأمنية والعسكرية.

فيما سيلتقي أشكنازي بالقاهرة مع نظيره المصري سامح شكري لإجراء محادثات حول الوضع المتعلق بالصراع مع الفلسطينيين.

وستكون هذه الزيارة هي الأولى لوزير خارجية إسرائيلي للقاهرة منذ عام 2008.

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