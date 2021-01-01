الهلال الأحمر القطري يطلق حملة إغاثة إنسانية لجمع 60 مليون ريال لدعم الفلسطينيين

الدوحة /سما/

أعلن الشيخ عبد الله بن ثامر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري، إطلاق حملة إنسانية إغاثية لجمع ما قيمته 60 مليون ريال قطري لدعم الفلسطينيين، حسبما جاء في بيان للمنظمة.

وأشار البيان إلى أن الحملة تحت شعار "كلنا فلسطين" تعتبر "المرحلة الثانية من استجابة الهلال الأحمر القطري للأحداث التي شهدها قطاع غزة والقدس وعدة مدن بالضفة الغربية"، مضيفا أن أكثر من نصف مليون شخص سيستفيدون منها، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ونقل البيان عن الشيخ عبد الله بن ثامر قوله إن إطلاق الحملة يأتي "استجابة لما خلفته الحرب على أهلنا في فلسطين الذين باتوا في أمس الحاجة لتوفير الكثير من المواد الضرورية التي تعينهم على قضاء حوائجهم وتلبي أهم متطلباتهم الإنسانية من مأوى وغذاء ودواء، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشاريع في مجال الصحة والرعاية الطبية وتوفير المواد الغذائية وغير الغذائية، ودعم خدمات الإسعاف والطوارئ، وإعادة تاهيل المستشفيات بالأجهزة والمعدات الطبية".



وذكر البيان أن الهلال الأحمر القطري يعمل "جنبا إلى جنب مع شقيقه الهلال الأحمر الفلسطيني" منذ أكثر من عشر سنوات، وأنه قد ساهم خلال تلك الفترة في تنفيذ عشرات المشاريع في قطاع غزة في مجال الرعاية الصحية وتأهيل المستشفيات والمراكز الطبية وتدريب الكوادر الطبية وتوزيع المساعدات الإغاثية العاجلة بقيمه إجمالية بلغت 110 مليون دولار.

