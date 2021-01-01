  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

صحفي إسرائيلي يترك مؤتمرا للناطق العسكري: "يمارس التضليل"

الجمعة 14 مايو 2021 04:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحفي إسرائيلي يترك مؤتمرا للناطق العسكري: "يمارس التضليل"



القدس المحتلة/سما/

انسحب المراسل العسكري لصحيفة هآرتس العبرية، يانيف كوبوفيتش، من مؤتمر صحفي للناطق العسكري باسم جيش الاحتلال، هيداي زيلبرمان، بسبب ما وصفه بالخداع والتضليل.

وقال كوبوفيتش: "منذ 17 عامًا وأنا أغطي الأحداث الأمنية الكبرى التي تحدث في إسرائيل، هذه هي المرة الأولى التي أضطر فيها إلى التخلي عن الإحاطة التي قدمها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي".

لمتابعة وكالة سما الإخبارية عبر قناتها على التليغرام اضغط على الرابط التالي ( إضغط هنا )

وأضاف: "حتى في خضم القتال، هناك حدود للقصص المخادعة وتضليل الجمهور".

وعلق عدد من المغردين الإسرائيليين على حديث الصحفي بالقول: 

"حسب المتحدث نجحنا باستمرار في توجيه اللكمات لهم، ومع ذلك فهم يزيدون رقعة النار، هو غير قادر على قول الحقيقة".

#هارتس

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب.. هارتس : جيش الاحتلال يستعد الى إنهاء جولة القتال في غزة وهذا ما يخشاه ..

القسام توجه رسالة مختصرة للاحتلال الاسرائيلي بالعربية والعبرية ..صورة

المتحدث باسم جيش الإحتلال : نستعد لعملية برية في قطاع غزة

بالفيديو: القسام تبث مشاهد تعرض لأول مرة لصاروخ "عياش 250"

برشلونة يستفز الجماهير العربية على وقع أحداث القدس

مشعل: حراك دولي لوقف العدوان على قطاع غزة.. وهذا الحل الوحيد

القسام يعلن تنفيذ عدة هجمات بطائرات مسيرة انتحارية

الأخبار الرئيسية

نتن

تراجع وخوف واتهامات داخل الاحتلال بعد خبر بدء الحرب البرية (فيديو)

العاروري: نتلقى يوميًا مقترحات لوقف إطلاق النار... وهذه شروطنا

222

سرايا القدس توجه رسالة الى الإسرائيليين

استشهاد سيدة وأبنائها الثلاثة في قصف مُفاجئ استهدف منزلهم في بيت لاهيا شمال القطاع

غزة

طائرات ومدفعية الإحتلال تنفذ سلسلة غارات عنيفة على قطاع غزة (صور وفيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية