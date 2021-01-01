العاروري: نتلقى يوميًا مقترحات لوقف إطلاق النار... وهذه شروطنا

غزة/سما/

صرّح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري، لـ"التلفزيون العربي"، الخميس، بأن حركته تتلقى يوميا عروضا لوقف إطلاق النار من مصر وقطر والأمم المتحدة.

وأوضح العاروري أن "ليس لدى حركة حماس مشكلة من حيث المبدأ على وقف القتال، ولكن سبب القتال ما زال قائما وهو الاعتداء على القدس والأقصى". وشدد على أن الحركة تطالب بـ"حرية عبادة في القدس، ووقف الاعتداءات".

وكشف العاروري أن الحركة "تلقت عرضا لوقف إطلاق النار مدة ثلاث ساعات لبحث فرص التهدئة، بالإضافة إلى عرض آخر بخفض مستوى المواجهة".



وأكد أن الحركة "ترفض وقف إطلاق نار مؤقت لمدة ثلاث أو ست ساعات". كما أكد أن "حماس" لا تريد الحرب.. موقفنا للوسطاء بأن يعلن الاحتلال وقف عدوانه على الشعب الفلسطيني".

وقال إن تهديد الاحتلال بشن "عملية برية هدفه التأثير النفسي على شعبنا"؛ وأضاف أن "المعركة البرية مربعنا نحن. مربعهم الجو".

و تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، الخميس، اتصالين هاتفيين من مسؤولين في مصر والأمم المتحدة، حول التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة ومدينة القدس المحتلة.

وقالت الحركة، في بيان، إن هنية "تلقى اتصالا هاتفيا من مصر، وآخر من مبعوث الأمم المتحدة الخاص للشرق الأوسط تور وينسلاند، حول التطورات السياسية والميدانية في غزة والقدس، وبقية الأراضي الفلسطينية".

ولم تذكر الحركة أي تفاصيل إضافية حول الاتصالين.