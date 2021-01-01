  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العاروري: نتلقى يوميًا مقترحات لوقف إطلاق النار... وهذه شروطنا

الجمعة 14 مايو 2021 04:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العاروري: نتلقى يوميًا مقترحات لوقف إطلاق النار... وهذه شروطنا



غزة/سما/

صرّح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري، لـ"التلفزيون العربي"، الخميس، بأن حركته تتلقى يوميا عروضا لوقف إطلاق النار من مصر وقطر والأمم المتحدة.

وأوضح العاروري أن "ليس لدى حركة حماس مشكلة من حيث المبدأ على وقف القتال، ولكن سبب القتال ما زال قائما وهو الاعتداء على القدس والأقصى". وشدد على أن الحركة تطالب بـ"حرية عبادة في القدس، ووقف الاعتداءات".

وكشف العاروري أن الحركة "تلقت عرضا لوقف إطلاق النار مدة ثلاث ساعات لبحث فرص التهدئة، بالإضافة إلى عرض آخر بخفض مستوى المواجهة".


وأكد أن الحركة "ترفض وقف إطلاق نار مؤقت لمدة ثلاث أو ست ساعات". كما أكد أن "حماس" لا تريد الحرب.. موقفنا للوسطاء بأن يعلن الاحتلال وقف عدوانه على الشعب الفلسطيني".

وقال إن تهديد الاحتلال بشن "عملية برية هدفه التأثير النفسي على شعبنا"؛ وأضاف أن "المعركة البرية مربعنا نحن. مربعهم الجو".

و تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، الخميس، اتصالين هاتفيين من مسؤولين في مصر والأمم المتحدة، حول التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة ومدينة القدس المحتلة.

وقالت الحركة، في بيان، إن هنية "تلقى اتصالا هاتفيا من مصر، وآخر من مبعوث الأمم المتحدة الخاص للشرق الأوسط تور وينسلاند، حول التطورات السياسية والميدانية في غزة والقدس، وبقية الأراضي الفلسطينية".

ولم تذكر الحركة أي تفاصيل إضافية حول الاتصالين.

#صالح العاروري

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب.. هارتس : جيش الاحتلال يستعد الى إنهاء جولة القتال في غزة وهذا ما يخشاه ..

القسام توجه رسالة مختصرة للاحتلال الاسرائيلي بالعربية والعبرية ..صورة

المتحدث باسم جيش الإحتلال : نستعد لعملية برية في قطاع غزة

بالفيديو: القسام تبث مشاهد تعرض لأول مرة لصاروخ "عياش 250"

برشلونة يستفز الجماهير العربية على وقع أحداث القدس

سرايا القدس تبث مشاهد لرشقات صاروخية كبيرة صوب المدن المحتلة في تاسعة البهاء

القسام يعلن تنفيذ عدة هجمات بطائرات مسيرة انتحارية

الأخبار الرئيسية

222

سرايا القدس توجه رسالة الى الإسرائيليين

استشهاد سيدة وأبنائها الثلاثة في قصف مُفاجئ استهدف منزلهم في بيت لاهيا شمال القطاع

غزة

طائرات ومدفعية الإحتلال تنفذ سلسلة غارات عنيفة على قطاع غزة (صور وفيديو)

صورة

المقاومة تمطر المدن المحتلة بالصواريخ

مقتل" مستوطنة" في أسدود وإصابة ثلاث مبان في بئر السبع بصواريخ المقاومة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية