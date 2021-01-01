القاهرة: اتصالات التهدئة مع إسرائيل "لم تجد الصدى اللازم"

القاهرة /سما/

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الثلاثاء، إن بلاده أجرت اتصالات مع إسرائيل خلال الأيام الماضية من أجل التهدئة، لكنها "لم تجد الصدى اللازم".

وأكد شكري في كلمته أمام اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، بدأ بعد الظهر اليوم، لبحث الأوضاع في القدس "إزاء كل هذه الانتهاكات (الإسرائيلية) تحركت مصر بشكل مكثف خلال الأيام القليلة الماضية فقامت بنقل رسائل إلى إسرائيل وكافة الدول الفاعلة والمعنية لحثها على بذل كل ما يمكن من جهود لمنع تدهور الأوضاع في القدس، غير أننا لم نجد الصدى اللازم".

وأضاف شكري "لا تزال مصر تجري اتصالاتها المكثفة مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة من أجل ضمان تهدئة الأوضاع في القدس الشريف".

وقال مصدر فلسطيني إن "مصر أجرت اتصالات قبل يومين بالفصائل الفلسطينية ودعتها إلى التهدئة مؤكدة أنها تبذل في الوقت نفسه مساعٍ مع إسرائيل من أجل التهدئة ولكن القاهرة لم تتلق ردا إيجابيا من اسرائيل".

وانتقد شكري موقف مجلس الأمن تجاه تدهور الأوضاع في القدس، وقال "كنا نتمنى أن يصدر مجلس الأمن أمس (الإثنين) موقفا يعكس إدراكه لخطورة ما يجري في الشرق الأوسط، ولكن للآسف دأب المجلس على التنصل من مسؤولياته بما يفقده مصداقيته".

وشدد وزير الخارجية المصري على أن أهداف بلاده "لا تقتصر على تهدئة الوضع في القدس فالمواجهة الحالية لم تندلع من فراغ، وإنما على خلفية الغياب الكامل لكل أفق سياسي لتسوية القضية الفلسطينية عبر إنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ولذا فإن مثل هذه الأزمات ستتكرر طالما لم تحل القضية الأساس".

وتوعد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بتكثيف الهجمات على قطاع غزة؛ فيما نقل موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني عن مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى قولهم إن الرد الإسرائيلي على التوجهات المصرية كان: "لا تتحدثوا معنا الآن، نحن نجبي ثمنا ونعزز الردع".

وأضافت المصادر السياسية أن "الإدراك لدى القيادة السياسية الإسرائيلية هو أن المصريين، وكذلك المجتمع الدولي، سيسمحون بحرية عمل إسرائيلية حتى بداية عيد الفطر، أي حتى ليلة الأربعاء – الخميس". وقال مصدر سياسي إسرائيلي إن "إسرائيل متعلقة بالنتيجة التي سيحققها الجيش الإسرائيلي. ونحن نريد أن يشدد الجيش من قوة الهجمات".