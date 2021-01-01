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سرايا القدس: استشهاد 3 قادة ميدانيين في قصف إسرائيلي بمدينة غزة

الثلاثاء 11 مايو 2021 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس: استشهاد 3 قادة ميدانيين في قصف إسرائيلي بمدينة غزة



غزة /سما/

زفت سرايا القدس، ظهر اليوم الثلاثاء، ثلاثة من قادتها استشهدوا في قصف إسرائيلي.

والشهداء الثلاثة هم: سامح المملوك وكمال قريقع ومحمد أبو العطا.

وأكدت السرايا أن الرد على جريمة الاغتيال سيكون قاسيًا.

وفيما يلي بيان النعي الصادر عن سرايا القدس

(وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ)

بيان نعي صادر عن سرايا القدس

سرايا القدس تزف ثلاثة من شهداءها القادة ارتقوا في قصف صهيوني غادر

بكل آيات الجهاد والانتصار، تنعى سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ثلاثة من قادة الوحدة الصاروخية في لواء غزة والمنطقة الشمالية وهم :

الشهيد القائد: سامح فهيم هاشم المملوك (34 عاماً)

مسؤول الوحدة الصاروخية في المنطقة الشمالية بسرايا القدس

الشهيد المجاهد: محمد يحيى محمد أبو العطا (30 عاماً)

أحد القادة الميدانيين بالوحدة الصاروخية في لواء غزة

الشهيد المجاهد: كمال تيسير سلمان قريقع (34 عاماً)

أحد القادة الميدانيين بالوحدة الصاروخية في لواء غزة

الذين ارتقوا إلى العلا شهداء بإذن الله تعالى صباح اليوم الثلاثاء 29 رمضان 1442هـ الموافق: 11 أيار/مايو 2021م، إثر عملية اغتيال جبانة نفذتها طائرات الغدر الصهيونية في مدينة غزة، ليمضوا إلى ربهم بعد حياةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبهم من الشهداء ولا نزكي على الله أحداً.

إننا في سرايا القدس نؤكد على أن الرد على جريمة اغتيال الشهداء سيكون قاسياً وأن دماءهم ستبقى سراجاً منيراً للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة، وسنمضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين الحبيبة.

سرايـا القدس

الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الثلاثاء 29 رمضان 1442هـ

#سرايا القدس #قيادة سرايا القدس #قصف اسرائيلي

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