سرايا القدس: المعركة مستمرة و لن تتوقف ما دام العدوان قائما في القدس و غزة و الضفة

القدس المحتلة / سما /

اكد الناطق باسم سرايا القدس، الذراع العسكري للجهاد الاسلامي على استمرار المعركة وعلى استمرار أعراس الشهادة فداءً ووفاءً للقدس والأقصى ولن نتوقف ما دام العدوان قائماً في القدس وغزة والضفة والداخل المحتل، ففلسطين عندنا كاملة في حدود الجغرافيا والرد.

و قال أبو حمزة في تغريدة له ظهر اليوم الثلاثاء: "إننا أمام البسالة منقطعة النظير التي يؤديها مجاهدونا في أرض الميدان وهم من تربوا في كنف حركتنا المجاهدة وعلى يد الشهيد القائد الكبير بهاء أبو العطا، لا يسعنا إلا أن نؤكد أننا على العهد والوعد حتى النصر أو الشهادة".

و اضاف: " إن ردنا على استهداف المدنيين الآمنين واغتيال مجاهدينا ومجاهدي المقاومة سيكون رداً قاسياً وعلى العدو أن ينتظرنا في كل حين".