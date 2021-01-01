القسام: استهدفنا أسدود وعسقلان ب137 صاروخاً من العيار الثقيل خلال 5 دقائق

القدس المحتلة / سما /

أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، ظهر اليوم الثلاثاء، رشقات صاروخية هي الأكبر على الإطلاق صوب مناطق غلاف غزة، ومدينتي اسدود وعسقلان.

وقالت قناة (كان) العبرية ، بأن أكثر من 100 صاروخ أطلقت دفعة واحدة من غزة نحو أسدود وعسقلان، خلفت حتى الأن قتيلا و 18 إصابة كحصيلة أولية وأضرارا في عدة مبان.

واندلع حريق وأضرار في مبنى بأسدود جراء تعرضه لصاروخ من غزة.

وأعلن الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس: "في ضربةٍ صاروخيةٍ هي الأكبر من نوعها، استهدفت كتائب القسام ظهر اليوم أسدود وعسقلان ب137 صاروخاً من العيار الثقيل خلال 5 دقائق، ولا زال في جعبتنا الكثير".

وأفادت صحيفة (معاريف)، بأن تسع إصابات وصلت مستشفى أسوتا في أسدود، جراء سقوط صاروخ على مبنى.