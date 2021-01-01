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القسام: استهدفنا أسدود وعسقلان ب137 صاروخاً من العيار الثقيل خلال 5 دقائق

الثلاثاء 11 مايو 2021 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
القسام: استهدفنا أسدود وعسقلان ب137 صاروخاً من العيار الثقيل خلال 5 دقائق



القدس المحتلة / سما /
أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، ظهر اليوم الثلاثاء، رشقات صاروخية هي الأكبر على الإطلاق صوب مناطق غلاف غزة، ومدينتي اسدود وعسقلان.
وقالت قناة (كان) العبرية ، بأن أكثر من 100 صاروخ أطلقت دفعة واحدة من غزة نحو أسدود وعسقلان، خلفت حتى الأن قتيلا و 18 إصابة كحصيلة أولية وأضرارا في عدة مبان.
واندلع حريق وأضرار في مبنى بأسدود جراء تعرضه لصاروخ من غزة.
وأعلن الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس: "في ضربةٍ صاروخيةٍ هي الأكبر من نوعها، استهدفت كتائب القسام ظهر اليوم أسدود وعسقلان ب137 صاروخاً من العيار الثقيل خلال 5 دقائق، ولا زال في جعبتنا الكثير".
 
وأفادت صحيفة (معاريف)، بأن تسع إصابات وصلت مستشفى أسوتا في أسدود، جراء سقوط صاروخ على مبنى.
 
 
 
#حماس اسرائيل #صواريخ غزة

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