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يديعوت تكشف: هكذا ردت اسرائيل على طلب مصر بوقف اطلاق النار وتتوقع وقت انتهاء الجولة

الثلاثاء 11 مايو 2021 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت تكشف: هكذا ردت اسرائيل على طلب مصر بوقف اطلاق النار وتتوقع وقت انتهاء الجولة



القدس المحتلة / سما /

اكدت مصادر سياسية إسرائيلية لصحيفة "يديعوت" العبرية ان مصر طلبت من اسرائيل وقف اطلاق النار.

وقال المصدر للصحيفة ان مصر  "طلبت منا وقف إطلاق النار وأبلغناها: لا تتحدثوا معنا الآن .. نحن نفرض ثمنًا ونعزز قوة الردع.

وقال مصدر سياسي كبير لـ يديعوت ان "الجولة ستعتمد على النتائج التي سيحققها الجيش .. نريد أن يزيد الجيش من حدة الهجمات"

ووفقا ليديعوت فان التقديرات تشير الى  أن مصر والوسطاء الدوليين سيضغطون على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار مع السماح لها بالعمل فقط حتى عيد الفطر.

واوضحت  التقديرات أن الجولة ستتوقف عند ليلة الأربعاء - الخميس.

#مصر #اسرائيل #غزة #حماس #القدس

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