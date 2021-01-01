لحظة بلحظة.. آخر المستجدات والتطورات الميدانية

غزة/سما/

عاجل صفارات الإنذار تدوي في كفار ميمون وبئيري وشوكداه

أبوعطايا: لازالت المقاومة تستبسل في الميدان وتدافع بكل قوة عن أبناء شعبنا ، وكلما زاد تغول العدو ضد شعبنا زادت المقاومة من رودها وعلى العدو أن يلتقط هذه الرسالة جيداً.

ألون بن دافيد، تل ليف رام، تساحي دفوش، أور هيلير:

اسم الحملة العسكرية بغزة هو "حارس الأسوار".

موقع والا العبري:

الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: حتى اللحظة، 160 صاروخا أطلقت من غزة تجاه إسرائيل.

شرطة الاحتلال تعلن اعتقال 46 شابًا خلال المواجهات التي اندلعت بالداخل الفلسطيني المحتل دعماً للقدس وحي الشيخ جراح.

د النخالة أمين عام حركة الجهاد الاسلامي: العدو بدأ العدوان على القدس وإذا لم يتوقف العدوان على القدس فلا معنى للجهود السياسية لوقف إطلاق النار.*

سرايا القدس تطلق رشقة صاروخية على مستوطنة يتيد القريبة من كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة

الجـ ــهـــ ــاد الاسلامي: تصريح مهم للامين العام النخـــالـــة بعد قليل..

القناة 13 العبرية:

أضرار مباشرة لمنزل بفعل الصواريخ في كيبوتس شاعر هنيغيف

اغلاق جميع بوابات الاقصى

المــ ـــقاومــة تطلق رشقة صاروخية جديدة وصافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة.

اندلاع مواجهات عنيفة ومستمرة في حي باب حطة ومحيط باب الأسباط بالقدس.

صافرات الإنذار تدوي مجددا في مستوطنات غلاف غزة

القناة 12 العبرية:

أثناء انعقاد جلسة المشاورات الأمنية بالكرياه: رشقة صاروخية جديدة من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف.

طائرات الاحتلال الحربية تستهدف محيط مسجد العطار غرب رفح جنوب قطاع غزة

معاريف:

في ختام مشاورات أمنية، تقرر إغلاق معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة بشكل فوري وحتى إشعار أخر.

قناة "كان" العبرية: إصابة شرطيين من الاحتلال بعد استهداف مركبتهم في بلدة عيلوط قرب الناصرة المحتلة.

.بعد قليل.. تغريدة مهمة للناطق العسكري باسم كتائب القسام ابو عبيدة عبر قناته على تلجرام

صافرات الإنذار تدوي مجددا في مستوطنات غلاف غزة

مناشدات عاجلة للتدخل لإنقاذ عشرات إصابات الاختناق والرصاص المطاطي داخل المسجد الأقصى بعد محاصرة المئات من المصلين فور الانتهاء من صلاة التراويح.

قصف اسرائيلي يستهدف محيط مقر السفينة غرب غزة

طائرات الاحتلال تستهدف موقع القادسية التابع للمقاومة غرب خانيونس جنوب قطاع غزة

قوات الاحتلال تحاصر المرابطات داخل مصلى قبة الصخرة وسط أوضاع خطيرة وحالات اختناق كبيرة

إصابة مواطن بالرصاص الحي خلال المواجهات المندلعة قرب حاجز الجلمة العسكري شمال جنين

الطائرات الحربية تقصف موقع غرب محافظة خانيونس

إعلام الاحتلال: نتنياهو يجري مشاورات أمنية مع وزير جيش الاحتلال ورئيس هيئة الأركان ورئيس الشاباك ورئيس مجلس الأمن القومي وشخصيات رفيعة المستوى أخرى.



المقاومة تطلق رشقات صاروخية باتجاه سديروت وشعار هنيغف



عاجل: الصحة بغزة: 20 شهيدا بينهم 9 أطفال و95 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

قوات الاحتلال تحاصر نحو 500 مصل داخل المسجد الأقصى.

نقل إصابة خارج المسجد الأقصى قبل قليل

طائرات الاحتلال تقصف أهدافا غرب رفح جنوب قطاع غزة.

قوات الاحتلال تعتقل شابين من باب العمود بالقدس المحتلة هذه الأثناء

كنائس فلسطين تقرع أجراسها دعما لقطاع غزة والقدس في وجه الانتهاكات الإسرائيلية وتأكيدا على الوحدة

الصحة: 9 إصابات وصلت مستشفى الخليل الحكومي، من بينها 4 بالرصاص المطاطي خلال المواجهات مع قوات الاحتلال.



اذاعة الجيش جليتساهل:

التظاهرات بالبلدات العربية: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت حتى اللحظة 46 مواطنا عربيا من مناطق متفرقة بالبلاد.



طائرات الاحتلال الحربية تستهدف محيط مسجد العطار غرب رفح جنوب قطاع غزة

مناشدات عاجلة للتدخل لإنقاذ عشرات إصابات الاختناق والرصاص المطاطي داخل المسجد الأقصى بعد محاصرة المئات من المصلين فور الانتهاء من صلاة التراويح.