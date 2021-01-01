مواجهات عنيفة واصابات داخل باحات الاقصى بعد اقتحامه من قبل قوات الاحتلال

القدس المحتلة / سما /

اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، معززة بعناصر من الوحدات الخاصة ساحات المسجد الأقصى، حيث قامت بقمع آلاف الفلسطينيين والاعتداء عليهم بقنابل الغاز المدمع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أوقع عشرات الإصابات ومئات حالات الاختناق.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة الغربية من المسجد الأقصى، ونشرت القناصة في اماكن متفرقة من المسجد الاقصى وباحاته، واطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المرابطين.

ومنذ ساعات الفجر احتشد آلاف الفلسطينيين من مدينة القدس المحتلة والداخل الفلسطيني المحتل في المسجد الأقصى المبارك استعدادا لدعوات المستوطنين باقتحامه صباح اليوم الاثنين.

وتجمع الآلاف في باحات وساحات المسجد الأقصى وأعلنوا الاستنفار استعدادا للتصدي للمستوطنين.

ونصب الشبان الحواجز الخشبية مقابل باب المغاربة ووضعوا الحجارة وصورا لقيادة حماس عند الجهة الشرقية للاقصى "مسار اقتحام المستوطنين"، وذلك لصدّ اي اقتحامات محتملة للمستوطنين.

يتبع ..