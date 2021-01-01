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بعد مشاورات استمرت حتى الصباح..

شرطة الاحتلال تعلن عدم السماح باقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

الإثنين 10 مايو 2021 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة الاحتلال تعلن عدم السماح باقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى



القدس المحتلة / سما /

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس صباح اليوم الإثنين، عن منع اقتحامات المستوطنين الجماعية للمسجد الأقصى التي كانت مقررة صباح اليوم ضمن مسيرات اليمين بمناسبة ما يسمى ذكرى "توحيد القدس"، فيما اعتكف عشرات آلاف من الفلسطينيين في ساحات الحرم لمنع الاقتحامات.

جاء القرار مع نهاية تقييم الوضع ، التي انتهت صباح اليوم الاثنين، بقيادة قادة أجهزة الأمن الإسرائيليين حيث قرر المفوض العام للشرطة في هذه المرحلة عدم السماح بزيارة المسجد الأقصى لغير المسلمين.

ووفقا للقرار فإن شرطة إسرائيل ستواصل السماح بحرية العبادة لكنها لن تسمح بأعمال الشغب.

و تم نشر الآلاف من افراد الشرطة الإسرائيلية منذ الساعات الأولى من هذا الصباح في جميع أنحاء مدينة القدس والبلدة القديمة.

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