العاروري يوجه رسالة للمقدسيين: الاحتلال يلعب بالنار والعبث بالقدس سيحرق رؤوس المحتل..!

غزة /سما/

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري إن حركته جزء من الشعب الفلسطيني ومن صناعة الحدث وجزء من نسيج الشعب الفلسطيني.

وأكد العاروري لقناة الأقصى الفضائية مساء يوم الأحد، إن القدس صخرة وجودنا والجميع يتطلع إليها والمحتل لا يعرف أنها تعني لنا كل شيء ومن أجلها يجتمع المجاهدون من كل الدنيا.

وأشار إلى أن المحتل يلعب بالنار والعبث بالقدس ومحاولات التخريب لعب في أقصى حدود الخطر.

وأكد العاروري أن المعركة القادمة هي معركة القدس والمقدسات وكل أمتنا ستشارك فيها.

وشدد على أن الاعتداء على القدس بداية معركة سيخسر فيها الاحتلال حتماً ويجب أن تسخر كل الامكانيات فداء للقدس.

وقال العاروري إن العبث بالقدس لعب بالنار سيحرق رؤوس المحتل.

وأضاف: "رسالتي للشباب بأن يفعلوا ما يستطيعون نصرة للقدس وضرب المحتل في كل مكان".

وأكمل: "ننتظر دعم أمتنا الإسلامية والعربية على أحر من الجمر وسنبقى مرابطين وصامدين ولن نفرط بالمدينة المقدسة".

ونبه إلى أن بيوت الشيخ جراح تنتمي لهذا الشعب قبل أن يوجد الاحتلال وشذاذ الآفاق من المستوطنين.

وقال إن حركته لا تترك مجالًا للجهد وكل أذرعها تعمل سياسيًا واعلاميًا وعسكريًا على الأرض لأن قضية القدس تستحق التضحية في أي وقت وكل الأثمان مقبولة من أجلها.

وختم القيادي بحماس: "رسالتي لكل شاب فلسطيني يستطيع الوصول للاحتلال والمستوطنين بأن يفعل شيء وأن ينصر القدس وأن يروا الاحتلال من الفلسطينيين العزة والكرامة".