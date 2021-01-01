إعلام إسرائيلي: تقرير سري وراء قرار تأجيل البت في إخلاء منازل الشيخ جراح

القدس المحتلة /سما/

كشف موقع واللا العبري، اليوم الأحد، عن الأسباب التي دفعت محكمة الاحتلال لاتخاذ قرارها بتأجيل مناقشة قضية إخلاء السكان الفلسطينيين من حي الشيخ جراح والتي كانت مقررة غدا الإثنين.

ونقل "واللا" عن مصادر أمنية قولها إن المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبيت أرسل تقريرا سريا إلى المحكمة العليا وقد تمحور حول تقديرات الموقف للأجهزة الأمنية التي تشمل الشاباك والشرطة والاستخبارات في الجيش ومجلس الأمن القومي.

وتشير تقديرات تلك الجهات إلى أن "إخلاء السكان الفلسطينيين من الشيخ جراح سيشعل المنطقة وقد يؤدي إلى تصعيد".

وفي وقت سابق الأحد، أجلت محكمة الاحتلال، اليوم الأحد، البت في إخلاء منازل أهالي حي الشيخ جراح، في القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن القاضي "يتسحاق عميت" قرر تأجيل جلسة المحكمة الخاصة بإخلاء عائلات حي الشيخ جراح في القدس التي كانت مقررة يوم الاثنين، وستعقد جلسة بديلة في غضون شهر.

وفي سياقٍ متصل، يعتزم أعضاء "الكنيست" من حزب الصهيونية الدينية، إجراء جولة غداً في حي الشيخ جراح. بحسب المصادر العبرية.

وتهدد سلطات الاحتلال 28 عائلة في الشيخ جراح بإخلائها من منازلها لصالح جمعيات يهودية تسعى لإقامة حي استيطاني كبير في المنطقة.