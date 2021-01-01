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مزهر: لنحسم خيارتنا لتطوير الهبة الشعبية إلى انتفاضة شاملة

السبت 08 مايو 2021 11:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
مزهر: لنحسم خيارتنا لتطوير الهبة الشعبية إلى انتفاضة شاملة



غزة / سما /

دعا القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر، مساء اليوم، إلى حسم الخيارات الفلسطينية وتحويل الهبة الشعبية التي تشهدها مناطق فلسطين، إلى انتفاضة شاملة تحرق الوجود الإسرائيلي.

وقال مزهر في تصريح صحفي:" اليوم تنتفض الارض المحتلة فلسطين في كل أركانها لتقول للمحتل القدس لنا والارض لنا والسماء لنا وأنتم الى زوال".

وأضاف:" لتشتعل الارض يوم الاثنين في وجه غلاة المستوطنين وكل أماكن تواجد جنود العدو الصهاينة"

وقدم مزهر تحية إجلال وإكبار للشعب الفلسطيني العظيم في القدس وكل السواعد الفتية في كافة ساحات المواجهة.

#الجبهة الشعبية #الشعب الفلسطيني #القدس

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