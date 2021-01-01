خلف: عندما تمس القدس يهب كل أبناء شعبنا الفلسطيني ولا مكان للاحتلال فيها

غزة / سما /

قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية محمود خلف، إن القدس توحدنا ولا يمكن أن تكون إلا عامل توحيد لكل أبناء الشعب الفلسطيني، ومكانتها الدينية لا يمكن أن تكون محط خلاف.

وأضاف خلف في حديث لإذاعة صوت الأقصى أنه: "عندما تمس القدس يهب كل أبناء شعبنا الفلسطيني وكل أبناء الأمة العربية والاسلامية الغيورين على الأقصى والمقدسات".

وأشار إلى أن الاحتلال يقوم منذ سنوات بالمخططات لتهويد القدس وتهجير سكانها وكلها باءت بالفشل أمام هذا الانتماء الوطني والتجذر في الأرض من قبل المقدسيين.

وتابع: "القدس ستبقى شامخة عربية إسلامية، وما قام به الاحتلال على مدار أسبوع مضى بالقدس من أجل تهيئة الأجواء لمسيرة المستوطنين للخروج في يوم بعد غد، وهم يريدون إفراغ القدس لأجل ذلك".

وأردف خلف:" أبناء شعبنا الفلسطيني والمقدسيون يتواجدون ليل نهار للدفاع عن المدينة وهذا دليل أنهم من يملك السيادة على الأرض، والاحتلال ليس له مكان في فلسطين".

ووجه خلف رسالة إلى المطبعين الذين طعنوا الشعب الفلسطيني قائلا:" اليوم لا بد أن تعودوا وتراجعوا حساباتكم والتاريخ وشعوبكم لن ترحمكم".